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Крик душі мільйонів українців: Павло Зібров випустив пронизливу пісню

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні
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6 червня, 20:32
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Український співак випустив композицію про те, як мільйони українців залишили свої домівки. Пісня отримала назву "Я так хочу додому"
Павло Зібров випустив зворушливу пісню про українців, які покинули свої домівки
Павло Зібров випустив зворушливу пісню про українців, які покинули свої домівки

Автором музики виступив сам Павло Миколайович, а автор тексту Петро Мага – український автор пісень та телеведучий.

Ця пісня – крик душі мільйонів українців, які були змушені через війну покинути свої домівки та мріють обійняти своїх рідних вдома, там, де все знайоме, де завжди потрібні, – йдеться в описі до пісні.

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"До сліз", "Супер", "Дуже чуттєво", "Дуже гарна пісня", – пишуть шанувальники творчості Павла Зіброва у коментарях під його публікацією в Instagram.

Скріншот: Instagram

Нагадаємо, нещодавно Павла Зіброва сильно підставили. На своїй сторінці в Instagram знаменитий український співак розмістив фото – кадр із відео, на якому нібито він виступає на одному із заходів.

Як виявилося, це двійник Павла Миколайовича, хоча багато шанувальників співака подумали, що на кадрах реальний Зібров. Народний артист поспішив пояснити ситуацію.

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні

В журналістиці з 2017 року. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач.

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