Легендарной Лине Костенко – 92! Вечные строки поэтессы об Украине

Легендарной поэтессе Лине Васильевне Костенко сегодня, 19 марта, исполняется 92 года! Она стала одной из самых известных поэтов-шестидесятников и показала миру всю красоту и величие украинского слова.
Лина Костенко была и остается поэтическим рупором Украины. Она всегда отстаивала интересы украинского народа и поддерживала независимость страны.
Стихи Костенко всегда отличались актуальностью и с точностью передавали дух времени. Поэзия украинской писательницы будет вдохновлять не одно поколение украинцев.
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В день рождения Лины Костенко сайт "Сегодня" собрал отрывки из самых известных стихотворений поэтессы.
***
І жах, і кров, і смерть, і відчай,
І клекіт хижої орди,
Маленький сірий чоловічок
Накоїв чорної біди.
Це звір огидної породи,
Лох-Несс холодної Неви.
Куди ж ви дивитесь, народи?!
Сьогодні ми, а завтра – ви.
***
Це ж треба мати сатанинський намір,
чаїть в собі невиліковний сказ,
щоб тяжко так знущатися над нами,
та ще й у всьому звинувачувати нас!
***
І щось в мені таке велить
збіліти в гнів до сотого коліна!
І щось в мені таке болить,
що це і є, напевно, Україна.
***
Дрімучий світ. Ні слова, ні науки.
Все загребуще, нарване, хмільне.
Орел – двоглавий. Юрій – довгорукий.
Хай Україну чаша ця мине!
***
Вже почалось, мабуть, майбутнє.
Оце, либонь, вже почалось…
Не забувайте незабутнє,
воно вже інеєм взялось!
І не знецінюйте коштовне,
не загубіться у юрбі.
Не проміняйте неповторне
на сто ерзаців у собі!
***
І в житті, як на полі мінному,
я просила в цьому сторіччі
хоч би той магазинний мінімум:
— Люди, будьте взаємно ввічливі! —
і якби на те моя воля,
написала б я скрізь курсивами:
— Так багато на світі горя,
люди, будьте взаємно красивими!
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