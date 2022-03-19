Легендарной Лине Костенко – 92! Вечные строки поэтессы об Украине

Каждому украинцу известно имя выдающейся поэтессы Лины Костенко. Ее стихотворения уже давно стали частью генетического кода и символом нашего народа

Лина Костенко / Фото: facebook.com/LinaKostenkoUkr

Легендарной поэтессе Лине Васильевне Костенко сегодня, 19 марта, исполняется 92 года! Она стала одной из самых известных поэтов-шестидесятников и показала миру всю красоту и величие украинского слова.

Лина Костенко была и остается поэтическим рупором Украины. Она всегда отстаивала интересы украинского народа и поддерживала независимость страны.

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Стихи Костенко всегда отличались актуальностью и с точностью передавали дух времени. Поэзия украинской писательницы будет вдохновлять не одно поколение украинцев.

В день рождения Лины Костенко сайт "Сегодня" собрал отрывки из самых известных стихотворений поэтессы.



***

І жах, і кров, і смерть, і відчай,

І клекіт хижої орди,

Маленький сірий чоловічок

Накоїв чорної біди.

Це звір огидної породи,

Лох-Несс холодної Неви.

Куди ж ви дивитесь, народи?!

Сьогодні ми, а завтра – ви.

Лине Костенко – 92 года

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***

Це ж треба мати сатанинський намір,

чаїть в собі невиліковний сказ,

щоб тяжко так знущатися над нами,

та ще й у всьому звинувачувати нас!

***

І щось в мені таке велить

збіліти в гнів до сотого коліна!

І щось в мені таке болить,

що це і є, напевно, Україна.

Самые известные стихотворения Костенко о войне

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***

Дрімучий світ. Ні слова, ні науки.

Все загребуще, нарване, хмільне.

Орел – двоглавий. Юрій – довгорукий.

Хай Україну чаша ця мине!

***

Вже почалось, мабуть, майбутнє.

Оце, либонь, вже почалось…

Не забувайте незабутнє,

воно вже інеєм взялось!

І не знецінюйте коштовне,

не загубіться у юрбі.

Не проміняйте неповторне

на сто ерзаців у собі!

***

І в житті, як на полі мінному,

я просила в цьому сторіччі

хоч би той магазинний мінімум:

— Люди, будьте взаємно ввічливі! —

і якби на те моя воля,

написала б я скрізь курсивами:

— Так багато на світі горя,

люди, будьте взаємно красивими!

Стихи Лины Костенко

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