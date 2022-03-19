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Легендарной Лине Костенко – 92! Вечные строки поэтессы об Украине

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19 марта, 15:22
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Каждому украинцу известно имя выдающейся поэтессы Лины Костенко. Ее стихотворения уже давно стали частью генетического кода и символом нашего народа
Лина Костенко
Лина Костенко / Фото: facebook.com/LinaKostenkoUkr

Легендарной поэтессе Лине Васильевне Костенко сегодня, 19 марта, исполняется 92 года! Она стала одной из самых известных поэтов-шестидесятников и показала миру всю красоту и величие украинского слова.

Лина Костенко была и остается поэтическим рупором Украины. Она всегда отстаивала интересы украинского народа и поддерживала независимость страны.

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Стихи Костенко всегда отличались актуальностью и с точностью передавали дух времени. Поэзия украинской писательницы будет вдохновлять не одно поколение украинцев.

В день рождения Лины Костенко сайт "Сегодня" собрал отрывки из самых известных стихотворений поэтессы.

***
І жах, і кров, і смерть, і відчай,
І клекіт хижої орди,
Маленький сірий чоловічок
Накоїв чорної біди.
Це звір огидної породи,
Лох-Несс холодної Неви.
Куди ж ви дивитесь, народи?!
Сьогодні ми, а завтра – ви.

Лине Костенко – 92 года
Лине Костенко – 92 года

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***
Це ж треба мати сатанинський намір,
чаїть в собі невиліковний сказ,
щоб тяжко так знущатися над нами,
та ще й у всьому звинувачувати нас!

***
І щось в мені таке велить
збіліти в гнів до сотого коліна!
І щось в мені таке болить,
що це і є, напевно, Україна.

Самые известные стихотворения Костенко о войне
Самые известные стихотворения Костенко о войне

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***
Дрімучий світ. Ні слова, ні науки.
Все загребуще, нарване, хмільне.
Орел – двоглавий. Юрій – довгорукий.
Хай Україну чаша ця мине!

***

Вже почалось, мабуть, майбутнє.
Оце, либонь, вже почалось…
Не забувайте незабутнє,
воно вже інеєм взялось!
І не знецінюйте коштовне,
не загубіться у юрбі.
Не проміняйте неповторне
на сто ерзаців у собі!

***

І в житті, як на полі мінному,
я просила в цьому сторіччі
хоч би той магазинний мінімум:
— Люди, будьте взаємно ввічливі! —
і якби на те моя воля,
написала б я скрізь курсивами:
— Так багато на світі горя,
люди, будьте взаємно красивими!

Стихи Лины Костенко
Стихи Лины Костенко

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