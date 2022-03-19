Легендарній Ліні Костенко – 92! Вічні рядки поетеси про Україну

Легендарній поетесі Ліні Василівні Костенко сьогодні, 19 березня, виповнюється 92 роки! Вона стала однією з найвідоміших поетів-шістдесятників і показала світові всю красу та велич українського слова.
Ліна Костенко була та залишається поетичним рупором України. Вона завжди відстоювала інтереси українського народу і підтримувала незалежність країни.
Вірші Костенко завжди відрізнялися актуальністю і з точністю передавали дух часу. Її поезія надихатиме ще не одне покоління українців.
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У день народження Ліни Костенко сайт "Сьогодні" зібрав уривки з найвідоміших віршів поетеси.
***
І страх, і кров, і смерть, і відчай,
І клекіт хижої орди,
Маленький сірий чоловічок
Накоїв чорної біди.
Це звір огидної породи,
Лох-Несс холодної Неві.
Куди ж ви дивитеся, народи?!
Сьогодні ми, а завтра – ві.
***
Це ж треба мати сатанинський намір,
чаїти в собі невиліковну оповідь,
щоб тяжко так знущатися з нас,
та ще й у всьому звинувачувати нас!
***
І щось у мені таке велить
збіліти в гнів до сотого коліна!
І щось у мені таке боліти,
що це і є, напевно, Україна.
***
Дрімучий світ. Ні слова, ні науки.
Все загребуще, нарване, хмільне.
Орел – двоголовий. Юрій – довгорукий.
Хай Україні чаша ця міне!
***
Вже почалося, мабуть, майбутнє.
Оце, мабуть, вже почалося...
Не забувайте незабутнє,
воно вже інеєм взялося!
І не знецінюйте коштовне,
не загубитися у юрбі.
Не проміняйте неповторне
на сто ерзаців у собі!
***
І в житті, як на полі мінному,
я просила у цьому сторіччі
хоч би той магазинний мінімум:
— Люди, будьте взаємно ввічливі! -
і якби на ті моя воля,
написала б я скрізь курсивами:
— Так багато на світі горя,
люди, будьте взаємно гарними!
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