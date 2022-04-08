Лилия Ребрик с дочками перепели главный хит весны: "Победа скоро"

Актриса и телеведущая программы "Ранок з Україною" Лилия Ребрик на телеканале Украине поделилась трогательным видео с дочками

Лилия Ребрик с дочками перепела "Ой у лузі червона калина" / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Каждому украинскому отцу или матери очень больно, что их детям пришлось узнать и увидеть, что такое война. Лилии Ребрик, как и большинству родителей, пришлось объяснять своим дочкам, почему им пришлось уезжать из своего дома. Телеведущая старается подбадривать 9-летнюю Диану и 3-летнюю Полину и верит, что скоро Украина победит.

Вместе с дочками Лилия Ребрик спела народную песню "Ой у лузі червона калина", которая уже стала символом украинского сопротивления.

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Телеведущая в Instagram отметила, что это сложное время только дети мотивируют ее улыбаться и вдохновляют спеть. Она призналась, что из-за войны не может жить обычной жизнью, например, послушать музыку или посмотреть фильм.

Сказки детям рассказываю. И верю вместе с ними... И мечтаю... И планирую... А значит, жизнь продолжается... И победа скоро! И мир… Надо немного подождать… И "ми нашу славну Україну розвеселимо!!"

Напомним, Pink Floyd и Андрей Хлывнюк выпустили совместную песню Hey Hey Rise Up. В основу трека легла украинская песня "Ой у лузі червона калина".

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