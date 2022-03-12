Скрывать невозможно: Лилия Ребрик поделилась, как и что говорить детям о войне

Ведущая воспитывает двух дочек. Одна из девочек уже знает, что такое оружие и война

Лилия Ребрик рассказала, как говорит с дочками о войне / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Миллионы украинских детей уже две недели живут в убежищах, а многие покинули родные дома. Ведущая программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" и актриса Лилия Ребрик рассказала, как объяснила детям, что сейчас происходит в нашей стране.

Каждому украинскому отцу или матери очень больно, что их детям пришлось узнать и увидеть, что такое война. Но молчать и притворяться перед малышами, что все хорошо, просто невозможно.

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Лилия Ребрик с мужем воспитывают двух дочек / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Поэтому Лилия Ребрик говорит со своими дочками – и девятилетней Дианой, и трехлетней Полиной – о том, через что сейчас проходит наша страна.

Со старшей Дианой я говорю напрямую – она уже знает в своем возрасте, что такое оружие, что такое война. Ей я объяснила, что на нас напала Россия, что ее "лидер" просто не может остановиться и мечтает победить в своей бессмысленной войне. И объясняю Диане, что этого ни за что не произойдет, что наша армия крепка и именно ей мы благодарны, что это она так упорно защищает нас, – отметила Лилия Ребрик. – Полине объяснить труднее – она слишком маленькая. Но и ей я рассказала, что бессмысленный сумасшедший человек решил развязать с нами войну.

Обеим дочерям Лилия обещает, что они обязательно вернутся домой. Потому что по-другому и быть не может – Украина непременно победит!

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Тем временем звезда "Зачарованных" Шеннен Доэрти снова призвала поддержать Украину, чтобы о войне не забыли.

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