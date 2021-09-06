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Известный телеведущий отпраздновал розовую свадьбу: трогательное фото

Анна Ковпак Анна Ковпак Редактор
6 сентября, 14:55
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Ведущий новостей "Сегодня" канала "Украина" и его жена Наталья, которая по профессиональному призванию является врачом-стоматологом, в эти выходные отметили семнадцатую годовщину бракосочетания
Максим Сикора и его жена отпраздновали розовую свадьбу
Максим Сикора и его жена отпраздновали розовую свадьбу / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

В символическую для семьи дату, 4 сентября, ведущий поделился чувственным фото, на котором изображен он с женой. Максим Сикора добавил трогательную подпись:

С тобой время летит молниеносно! Я не изменил бы ни одного мгновения, что завело нас сюда. Люблю тебя в семнадцать раз крепче.

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В соцсетях друзья и знакомые под постом ведущего также оставили много искренних пожеланий:

  • Поздравляю, красивая пара!,
  • Долгих и счастливых лет жизни вместе в любви, согласии, мире и благополучии,
  • Пусть и к бриллиантовой свадьбе путь будет усеян лепестками роз.

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Вместе пара воспитывает двоих детей: сына Ростислава, который учится в одиннадцатом классе, и мечтает о карьере в сфере международных отношений, и 2-летнюю дочь Кассию.

По мнению телеведущего, секрет их счастливых и крепких отношений кроется в любви, которая с годами только увеличивается:

Мы слышим друг друга и постоянно учимся друг у друга. Любовь – это тонкая магическая материя. Об этом нужно помнить ежедневно.

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Самые известные украинские ведущие свадеб – смотрите видео:

Ранее Максим Сикора отметил второй день рождения дочери – яркие кадры с домашнего праздника.

Анна Ковпак
Анна Ковпак Редактор

Имеет 5-летний опыт работы в написании текстов lifestyle-тематики. Сейчас сосредоточила свое внимание на психологии и здоровом образе жизни. Сотрудничала с интернет-изданиями "Подробности", "Вести". Любитель книг, красивых платьев и красной помады.

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