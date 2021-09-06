Відомий телеведучий відсвяткував рожеве весілля: зворушливе фото

У символічну для сім'ї дату, 4 вересня, ведучий поділився чуттєвим фото, на якому зображений він з дружиною. Максим Сікора додав зворушливу підпис:
З тобою час летить блискавично! Я не змінив би жодної миті, що завела нас сюди. Люблю тебе в сімнадцять разів міцніше.
У соцмережах друзі і знайомі під постом ведучого також залишили багато щирих побажань:
- Вітаю, красива пара!,
- Довгих і щасливих років життя разом в любові, злагоді, мирі та добробуті,
- Нехай і до діамантового весілля шлях буде усіяний пелюстками троянд.
Максим Сікора відзначив другий день народження дочки – яскраві кадри з домашнього свята
Разом пара виховує двох дітей: сина Ростислава, який вчиться в одинадцятому класі, і мріє про кар'єру в сфері міжнародних відносин, і 2-річну дочку Касію.
На думку телеведучого, секрет їх щасливих і міцних стосунків криється в любові, яка з роками тільки збільшується:
Ми чуємо один одного і постійно вчимося один в одного. Любов – це тонка магічна матерія. Про це потрібно пам'ятати щодня.
Найвідоміші українські ведучі весіль – дивіться відео:
Раніше Максим Сікора зазначив другий день народження дочки – яскраві кадри з домашнього свята.