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Відомий телеведучий відсвяткував рожеве весілля: зворушливе фото

Ганна Ковпак Ганна Ковпак Редакторка
6 вересня, 14:55
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Ведучий новин "Сьогодні" каналу "Україна" і його дружина Наталя, яка за професійним покликанням є лікарем-стоматологом, в ці вихідні відзначили сімнадцяту річницю одруження
Максим Сікора і його дружина відсвяткували рожеве весілля
Максим Сікора і його дружина відсвяткували рожеве весілля / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

У символічну для сім'ї дату, 4 вересня, ведучий поділився чуттєвим фото, на якому зображений він з дружиною. Максим Сікора додав зворушливу підпис:

З тобою час летить блискавично! Я не змінив би жодної миті, що завела нас сюди. Люблю тебе в сімнадцять разів міцніше.

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У соцмережах друзі і знайомі під постом ведучого також залишили багато щирих побажань:

  • Вітаю, красива пара!,
  • Довгих і щасливих років життя разом в любові, злагоді, мирі та добробуті,
  • Нехай і до діамантового весілля шлях буде усіяний пелюстками троянд.

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Разом пара виховує двох дітей: сина Ростислава, який вчиться в одинадцятому класі, і мріє про кар'єру в сфері міжнародних відносин, і 2-річну дочку Касію.

На думку телеведучого, секрет їх щасливих і міцних стосунків криється в любові, яка з роками тільки збільшується:

Ми чуємо один одного і постійно вчимося один в одного. Любов – це тонка магічна матерія. Про це потрібно пам'ятати щодня.

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Найвідоміші українські ведучі весіль – дивіться відео:

Раніше Максим Сікора зазначив другий день народження дочки – яскраві кадри з домашнього свята.

Ганна Ковпак
Ганна Ковпак Редакторка

Має 5-річний досвід роботи у написанні текстів lifestyle-тематики. Зараз зосередила свою увагу на психології та здоровому способі життя. Співпрацювала з інтернет-виданнями "Подробиці", "Вєсті". Любитель книг, красивих суконь та червоної помади.

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