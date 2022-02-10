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MARUV раскрыла правду об укршоубизе и объяснила, почему украинские артисты уезжают в Россию

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня
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10 февраля, 13:08
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После победы в Нацотборе на "Евровидение" в 2019 году имя певицы MARUV стало известно всей стране. За популярностью последовали скандалы, ведь артистка не стала отказываться от гастролей в стране-агрессоре – России
MARUV объяснила, почему украинские артисты уезжают в Россию
MARUV объяснила, почему украинские артисты уезжают в Россию / Фото: instagram.com/maruvofficial, mos-holidays.ru

В своем Instagram-аккаунте MARUV, которая выпустила песню о вакцинации, рассказала о минусах украинского шоу-бизнеса, а конкретнее – музыкальной сферы Украины.

Отвечая на вопросы подписчиков, девушка объяснила, почему она и другие украинские звезды ездят выступать в соседнюю страну несмотря ни на что.

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Потому что в Украине нет ни лейблов, ни филиалов самых крупных стриминговых сервисов. Неважно обстоят дела с авторским правом и монетизацией. Сфера шоу-бизнеса и развлекательного контента слабо развита. Все артисты хотят быть услышанными, увиденными, получать достойный доход с плодов своей интеллектуальной собственности. А для этого нужна хорошо работающая структура, которая у нас, к сожалению, не развита на должном уровне, – пишет MARUV.

Скриншот: instagram.com/maruvofficial

Украинские артисты всегда ездили в Россию с концертами. После начала войны с РФ некоторые из них отказались посещать страну, другие продолжают делать это до сих пор. Кто-то открыто, кто-то этот факт скрывает. MARUV – одна их тех артисток, кто не брезгует концертами в Москве и других городах России и открыто говорит об этом в соцсетях.

В марте этого года у MARUV запланирован концерт в Москве. При этом артистка продолжает выступать и в родной Украине. Концерт в Киеве певица планирует устроить уже осенью.

Ранее MARUV в латексе почтила память дедушки песней на украинском языке.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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