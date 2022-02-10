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MARUV розкрила правду про укршоубіз і пояснила, чому українські артисти їдуть до Росії

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні
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10 лютого, 13:08
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Після перемоги у Нацвідборі на "Євробачення" у 2019 році ім'я співачки MARUV стало відоме усій країні. За популярністю прийшли скандали, адже артистка не стала відмовлятися від гастролей у країні-агресорі – Росії
MARUV пояснила, чому українські артисти їдуть до Росії
MARUV пояснила, чому українські артисти їдуть до Росії / Фото: instagram.com/maruvofficial, mos-holidays.ru

У своєму Instagram-акаунті MARUV, яка випустила пісню про вакцинацію, розповіла про мінуси українського шоу-бізнесу, а конкретніше – музичну сферу України.

Відповідаючи на запитання підписників, дівчина пояснила, чому вона та інші українські зірки їздять виступати до сусідньої країни, незважаючи ні на що.

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Тому що в Україні немає ані лейблів, ані філій найбільших стрімінгових сервісів. Погані справи з авторським правом і монетизацією. Сфера шоу-бізнесу та розважального контенту слабо розвинена. Усі артисти хочуть бути почутими, побаченими, отримувати гідний дохід із плодів своєї інтелектуальної власності. А для цього потрібна структура, яка добре працює, яка у нас, на жаль, не розвинена на належному рівні, – пише MARUV.

Скріншот: instagram.com/maruvofficial

Українські артисти завжди їздили до Росії з концертами. Після початку війни з РФ деякі з них відмовилися відвідувати країну, інші продовжують це робити досі. Хтось відкрито, хтось цей факт приховує. MARUV – одна з тих артисток, хто не гидує концертами в Москві та інших містах Росії і відкрито говорить про це в соцмережах.

У березні цього року у MARUV заплановано концерт у Москві. При цьому артистка продовжує виступати і у рідній Україні. Концерт у Києві співачка планує влаштувати вже восени.

Раніше MARUV у латексі вшанувала пам'ять дідуся піснею українською мовою.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. В журналістиці з 2017 року. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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