Мисс Украина Вселенная Анна Неплях заставила понервничать фанов, появившись в соблазнительном образе

Очевидно, Анна Неплях полностью восстановилась после COVID-19 и уже приступила к работе. Девушка позировала в новой пикантной фотосессии.
В Instagram победительница конкурса "Мисс Украина Вселенная-2021" похвасталась секси-кадрами.
На фото Неплях появилась в черном соблазнительном, но довольно сдержанном нижнем белье. Такой look удачно подчеркнул ее идеальную фигуру. Также звезда надела туфельки на каблуке.
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Еще Анна сделала для съемки страстный мейк и дерзкую прическу. Кстати, в руке девушка держала красную розу, что придало большую эффективность фотографиям.
Неплях показала потрясающие фотографии и это твердят ее фолловеры, которые не сдерживали своих эмоций:
- Анечка, вы – все.
- Ух? Огонь.
- Как красиво.
- Шикарная.
Напомним, ранее Анна Неплях признавалась, что бывший бойфренд ее избивал. Известно, что парень поднимал руку на девушку, из-за чего позже она подала заявление в полицию.