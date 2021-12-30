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Надя Дорофеева едва не сожгла лицо и волосы: ужасный курьез на концерте певицы

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
30 декабря, 22:41
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Дорофеева поделилась со своими поклонниками пугающими подробностями инцидента, который случился на одном из концертов исполнительницы
Дорофеева чуть не обожгла лицо на концерте
Дорофеева чуть не обожгла лицо на концерте / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

В этом году Надя Дорофеева проделала много работы в своей творческой карьере. Например, певица перепела песню T.a.T.u и та моментально стала хитом.

Подводя итоги года на своей странице в Instagram, исполнительница рассказала об ужасном случае, который произошел на одном из концертов в апреле 2021 года.

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По словам Дорофеевой, во время выступления огонь попал ей на волосы и лицо.

Это был ужас. Я нигде этого еще не рассказывала, но на одном из концертов мои волосы и лицо попали в огонь. Волосы лечу до сих пор, – рассказала о случившемся Надя Дорофева.

Скриншот – instagram.com/nadyadorofeeva/

К счастью, лицо исполнительницы никак не пострадало в огне и на коже не осталось видимых ожогов.

Однако, в целом год Дорофеевой прошел очень насыщенно и продуктивно. Певица поделилась с поклонниками подборкой видеороликов с самыми запоминающимися моментами уходящего года.

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Поклонники поддержали певицу и поблагодарили за эмоции, которые им удалось пережить вместе с ее песнями.

  • "С тобой каждый год супер!"
  • "Спасибо 2021, что дал мне силу!"
  • "Надя, спасибо тебе за этот прекрасный год! Спасибо 2021!"
  • "Спасибо тебе за этот год! Ты однозначно сделала его ярче!"
Скриншот – instagram.com/nadyadorofeeva/

Напомним, что это не единственный курьез в семье Дорофеевой и Дантеса. В день рождения Тани Муиньо муж певицы оказался в карете "скорой".

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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