Мурашки по шкірі: Ірина Федишин та Євген Хмара випустили пронизливий хіт

Дует презентує нову композицію "Нас весна не там зустріла", яка точно відгукнеться кожному українцеві

Прихильники вже оцінили новинку / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Нещодавно Ірина Федишин випускала непросте відео про Бучу. Наразі артистка оголосила про колаборацію, яку неможливо пропустити. Це музична історія, що пронизує до болю.

На своїй сторінці в Instagram Ірина Федишин повідомила про дует із Євгеном Хмарою, відомим українським музикантом. Він точно потрапить у список душевних пісень про війну, які у цей непростий для країни час публікують українські артисти.

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Ірина Федишин та Євген Хмара "Нас весна не там зустріла": дивитися онлайн

Судячи з коментарів під відео, новинка дуже сподобалася слухачам:

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скріншот із YouTube Ірини Федишин

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