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Наталья Валевская развелась с мужем после 18 лет брака

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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3 июня, 17:54
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Украинская певица Наталья Валевская и ее супруг Владимир Пригладь официально объявили о своем расставании спустя 18 лет брака
Наталья Валевская развелась с мужем
Наталья Валевская развелась с мужем / Фото: facebook.com/ValevskaOfficial

Этот год уже стал настоящим испытанием для многих украинцев. Справить с напряжением и сохранить крепкие отношения удалось не всем парам шоу-бизнеса.

Неожиданно о своем расставании с супругом сообщила певица Наталья Валевская. Известие исполнительница сообщила своим фанатам в Instagram.

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Дорогие друзья! В такое тяжелое для нашей страны время должно сообщить вам, что мы с Владимиром развелись. Мы общаемся, поддерживаем друг друга и, несмотря на все больше не вместе, – поделилась Валевская.

Валевская и ее муж, продюсер Владимир Пригладь, были вместе целых 20 лет, из которых 18 лет состояли в официальном браке.

Для фанатов Валевской такая новость стала большой неожиданностью, ведь совсем недавно Наталья с улыбкой позировала на фото с уже бывшим мужем. Причину расставания с супругом исполнительница решила пока оставить в тайне.

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Несмотря на продолжительные отношения, у пары нет детей. Это было одной из ключевых проблем в браке Валевской, так как она всегда мечтала о малыше. Пару лет назад исполнительница даже перенесла серьезную операцию, чтобы забеременеть.

Также на днях стало известно, что певица Шакира и футболист Жерар Пике расстались после 11 лет отношений.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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