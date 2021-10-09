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"Не продешевил": украинского актера Виталия Салия затравили в Сети из-за роли в российском сериале

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня
9 октября, 18:33
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Украинских пользователей соцсетей возмутило, что Виталий Салий работает как в Украине, так и в России. Общественность требует от актера объяснений
Украинцы возмущены поступком актера Виталий Салия
Украинцы возмущены поступком актера Виталий Салия / Фото: instagram.com/rjevskay_/

Украинский актер Виталий Салий играет роль офицера в российском сериале "Бухта глубокая". Из-за этого в Сети разгорелся скандал. Пользователи обвиняют звезду в продажности. Сам же актер пока никак не прокомментировал свое решение о работе в России.

Кадр из сериала "Бухта глубокая"
Кадр из сериала "Бухта глубокая" / Фото: facebook.com/nitsoi.larysa/

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Скандальная украинская писательница Лариса Ницой написала пост в своем аккаунте в Facebook, в котором раскритиковала актера.

Ну что, Виталька Салий, украинский актер, погончики мокшанские не давят? Хоть нормально платят? Не продешевил?... Пока наши мальчики сидят в окопах, украинский актер Салий играет в московском сериале их военного доблестного моряка. А у нас Виталий Салий и до сих пор играет в театре на Левом Берегу? Как в Гольдони Фигаро здесь, Фигаро там? Или все уже, умерла так умерла?

К ней присоединились и другие украинцы, которые не понимают, как за деньги можно работать в стране-оккупанте.

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Напомним, Виталий Салий с 2004 года работает в Киевском академическом театре драмы и комедии на левом берегу Днепра. С 2015 года актер также входит в труппу Санкт-Петербургского театра "Приют Комедианта".

Впервые на экранах Виталий появился в 2004 году в эпизодической роли в российском сериале "Пепел Феникса". Актера дважды номинировали на театральную премию "Киевская пектораль", а в 2011 году он стал номинантом телевизионной премии "Телетриумф".

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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