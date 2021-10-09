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"Не продешевив": українського актора Віталія Салія зацькували в Мережі через роль в російському серіалі

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні
9 жовтня, 18:33
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Українських користувачів соцмереж обурило, що Віталій Салій працює як в Україні, так і в Росії. Громадськість вимагає від актора пояснень
Українці обурені вчинком актора Віталій Салія
Українці обурені вчинком актора Віталій Салія / Фото: instagram.com/rjevskay_/

Український актор Віталій Салій грає роль офіцера в російському серіалі "Бухта глибока". Через це в Мережі розгорівся скандал. Користувачі звинувачують зірку в продажності. Сам же актор поки ніяк не прокоментував своє рішення щодо роботи в Росії.

Кадр із серіалу "Бухта глибока"
Кадр із серіалу "Бухта глибока" / Фото: facebook.com/nitsoi.larysa/

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Скандальна українська письменниця Лариса Ніцой написала пост в своєму акаунті в Facebook, в якому розкритикувала актора.

Ну що, Віталька Салій, український актор, погончики мокшанська не тиснуть? Хоч нормально платять? Чи не продешевив?... Поки наші хлопчики сидять в окопах, український актор Салій грає в московському серіалі їх військового доблесного моряка. А у нас Віталій Салій досі грає в театрі на Лівому Березі? Як в Гольдоні Фігаро тут, Фігаро там? Або все вже, померла так померла?

До неї приєдналися й інші українці, які не розуміють, як за гроші можна працювати на країну-окупанта.

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Нагадаємо, Віталій Салій з 2004 року працює в Київському академічному театрі драми і комедії на лівому березі Дніпра. З 2015 року актор також входить в трупу Санкт-Петербурзького театру "Притулок Комедіанта".

Вперше на екранах Віталій з'явився в 2004 році в епізодичній ролі в російському серіалі "Попіл Фенікса". Актора двічі номінували на театральну премію "Київська пектораль", а в 2011 році він став номінантом телевізійної премії "Телетріумф".

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Читайте також: Віталій Салій про складнощі акторської професії

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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