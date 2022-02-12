Не встиг договорити: скандальна Alina Pash "прогнала" Wellboy за лаштунками Нацвідбору (відео)

Своїм виступом на Національному відборі на "Євробачення-2022" Alina Pash вразила глядачів та членів журі. Потужний виступ та позитивні відгуки, мабуть, настільки додали впевненості та надихнули Аліну, що співати вона продовжила і за сценою.
Вийшовши до пресзони, дівчина "прогнала" одного зі своїх конкурентів Wellboy. Артист не встиг договорити, поки давав інтерв'ю – йому довелося поступитися місцем Аліні.
"Сьогодні" зняли цей момент.
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Зазначимо, що цього року Національний відбір знову виявився досить скандальним. Спочатку Alina Pash звинуватила ще одних учасників відбору, Kalush Orchestra, у плагіаті. Пізніше всі почали обговорювати той факт, що Аліна 2017 року відвідувала Росію та тимчасово окупований півострів Крим. Артистка заявила, що в'їжджала до Криму з території України, проте старі інтерв'ю та коментарі Паш у соцмережах свідчать про протилежне.
Як би там не було, але Alina Pash є, на думку журі та глядачів, однією з найпотужніших та найталановитіших артисток.
Раніше ми повідомляли, що Тіна Кароль прокоментувала закиди про "просування" Wellboy.