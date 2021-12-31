Звезды
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🍾 Итоги года 2021 ▶ Новогодний плейлист 🎄 Что изменится с 1 января Зломовчання: обзор топ-сериала Зломовчання: обзор топ-сериала

Зашквар Netflix

Не смотрите наверх

Топ-сериал

Арни развелся

Шоу "Маска". Сезон 2

Кого послушать?
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Ни за что не узнать: Алан Бадоев поделился архивным фото в молодости

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
31 декабря, 08:57
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Известный украинский клипмейкер опубликовал фото, на котором он запечатлен в юности – смотрите, как раньше выглядел молодой Бадоев
Режиссер Алан Бадоев показал, как выглядел в молодости
Режиссер Алан Бадоев показал, как выглядел в молодости / Фото: instagram.com/alanbadoev

Чаще всего мы не знаем, как знаменитости выглядели до того, как, собственно, стали популярными, потому каждый снимок из архива артиста – эксклюзив.

Режиссер Алан Бадоев, рассказавший в интервью о разводе и бывшей жене Жанне, накануне нового года опубликовал фотографию, сделанную более 20-ти лет назад.

Реклама

На снимке будущий клипмейкер запечатлен в реке вместе со своим племянником. "В это сложно поверить, но это я с племяшкой", – написал в Instastories Алан Бадоев.

Алан Бадоев в молодости / Фото: instagram.com/stories/alanbadoev

Реклама

Таким мы Бадоева еще не видели!

Фильм на новый год – рекомендация от алана Бадоева

Кстати в соцсети Алан также поделился своим любимым новогодним фильмом, которые рекомендует к просмотру – это "Рождественская история", режиссера Роберта Земекиса.

Смотрите трейлер "Рождественская история" (2009):

Реклама

Картина основана на повести Чарльза Диккенса "Рождественская песнь в прозе", вышла в 2009 году. Главный персонаж "Рождественской истории" – скупердяй Эбенезер Скрудж, который ненавидит праздники.

К нему являются три духа и показывают ему прошлое, настоящее и будущее. Последнее особенно пугает Скруджа и он переживает трансформацию, полностью меняющую исход событий.

Напомним, что ранее Алан Бадоев показал редкое фото со своим отцом.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Премьера недели
Реакция на звездный кавер
Follow the ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
Дуэйн Джонсон @therock | 285 млн
Дуэйн Джонсон @therock | 285 млн
Ким Кардашьян @kimkardashian | 274 млн
Ким Кардашьян @kimkardashian | 274 млн
Джастин Бибер @justinbieber | 212 млн
Джастин Бибер @justinbieber | 212 млн
Зендая @zendaya | 118 млн
Зендая @zendaya | 118 млн
Рианна @badgalriri | 115 млн
Рианна @badgalriri | 115 млн
1/2
Рейтинг
Лучшие актеры мира
1
Бенедикт Камбербэтч Бенедикт Камбербэтч
2
Кристен Стюарт Кристен Стюарт
3
Дензел Вашингтон Дензел Вашингтон
4
Хоакин Феникс Хоакин Феникс
5
Тесса Томпсон Тесса Томпсон
Кто еще вошел в TOP-13
Обратный отсчет
До Нового года осталось:
Готовимся вместе
Ёлочка, зажгись!
Новогодний mood ​​
Как вам уютный образ Тины Кароль?
New Generation
Кого будем слушать в 2022 году
Обновить плейлист
Цитата дня

На самом деле здесь хорошо относятся к украинцам, знают, что мы очень трудолюбивые

Алексей Федосов украинский режиссер в Голливуде
Имидж украинцев в США
Home alone
Дом Кевина можно арендовать
Сколько стоит жилье Маккалистеров

TV News

Covid’19

Главное

Погода

Гороскоп
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять