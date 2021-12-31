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Алан Бадоєв поділився архівною світлиною в молодості

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
31 грудня, 08:57
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Відомий український кліпмейкер опублікував кадр, на якому він зображений у юності – дивіться, як раніше виглядав молодий Бадоєв
Режисер Алан Бадоєв показав, як виглядав у молодості
Режисер Алан Бадоєв показав, як виглядав у молодості / Фото: instagram.com/alanbadoev

Найчастіше ми не знаємо, як знаменитості виглядали до того, як, власне, стали популярними, тому кожен знімок з архіву артиста – ексклюзив.

Режисер Алан Бадоєв, який раніше розповів в інтерв'ю про розлучення і колишню дружину Жанну, напередодні нового року опублікував фотографію, зроблену понад 20 років тому.

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На знімку майбутній кліпмейкер зображений у річці разом зі своїм племінником. "В це складно повірити, але це я з племінником" , – написав у Instastories Алан Бадоєв.

Алан Бадоєв у молодості / Фото: instagram.com/stories/alanbadoev

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Таким ми Бадоєва ще не бачили!

Фільм на новий рік – рекомендація від алана Бадоєва

До речі, в соцмережі Алан також поділився своїм улюбленим новорічним фільмом, який рекомендує до перегляду – це "Різдвяна історія", режисера Роберта Земекіса.

Дивіться трейлер "Різдвяна історія" (2009):

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Картина заснована на повісті Чарльза Діккенса "Різдвяна пісня у прозі", вийшла у 2009 році. Головний персонаж "Різдвяної історії" – скупердяй Ебенезер Скрудж, який ненавидить свята.

До нього приходять три духи і показують йому минуле, сьогодення та майбутнє. Останнє особливо лякає Скруджа і він переживає трансформацію, яка повністю змінює результат подій.

Нагадаємо, що раніше Алан Бадоєв показав рідкісне фото зі своїм батьком.

Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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