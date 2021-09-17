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Олег Винник написав пісню для своєї бек-вокалістки Таюне і заговорив про її сольну кар'єру

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка розділу "Зірки"
17 вересня, 20:30
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Незмінна бек-вокалістка "повелителя вовчиць" Олега Винника скоро може почати сольну кар'єру. Артист написав для співачки авторську пісню і хоче, щоб у неї був свій репертуар
Таюне і Олег Винник
Таюне і Олег Винник / Фото: пресслужба, instagram.com/taunetaisia

Співак Олег Винник, до якого з визнанням звернулася акторка Віталіна Біблів, розповів, що під час карантину займався написанням нових пісень. Частину з них він представить у своєму всеукраїнському турі, який артист відновив після паузи торік через пандемію. Як зізнався сам Винник, один з нових треків – це сольна пісня для його бек-вокалістки Таюне (справжнє ім'я – Таїсія), яку вона вже встигла презентувати.

Про це Олег Винник розповів в новому випуску "Ранок з Інтером", який був опублікований на YouTube. І, судячи з усього, артист зовсім не боїться "відпустити" Таюне.

У мене є таке впочуття, що таке може статися. Таюне мені не чужа: це людина, котра зі мною постійно на сцені, ми тисячі концертів проїхали, стільки всього пережили разом. Я чітко знаю, що люди її люблять, вони співають її пісні разом з нею. Тому я буду робити все, щоб у неї був свій репертуар, диск, альбом, щоб вона могла заробляти на цьому поприщі собі на хліб, – розповів Олег Винник.

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Олег Винник розповів, що написав пісню для Таюне
Олег Винник розповів, що написав пісню для Таюне / Фото: instagram.com/taunetaisia

Дивіться ексклюзивне інтерв'ю з Олегом Винником в програмі "Зірковий шлях":

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Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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