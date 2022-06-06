Ольга Сумская объяснила, как мировой бойкот поможет достучаться до зомбированных россиян

По мнению актрисы, прекращение отношений мира с гражданами страны-агрессора может заставить их очнуться

Ольга Сумская призвала к мировому бойкоту российской культуры / Фото: instagram.com/olgasumska

В начале полномасштабной войны многие звезды украинского шоу-бизнеса пытались "разбудить" сознание граждан РФ, которые не верили, что их солдаты напали на Украину. Макс Барских был одним из тех, кто активно обращался к россиянам. Впоследствии некоторые артисты поняли, что никакого результата это не даст.

Ольга Сумская тоже призналась, что многие ее родственники и поклонники из РФ верят рупорам Кремля. Она уже не пытается их убеждать, потому что это пустая трата времени.

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Но все же Сумская считает, что есть способ, как достучаться до зомбированных рашистов – мировой бойкот российской культуры. Об этом артистка рассказала в эфире запорожского телеканала TV5.

А как иначе что-то доказать миллионам зомбированных людей? Они зомбированы, потому что смотрят то, что им показывают. Конечно, есть люди, которые все понимают, и их немало. Они мне пишут: "Оленька, мы вас поддерживаем, но не можем выйти, потому что это сразу увольнение с работы, а то и тюрьма". Там страшные вещи происходят. Мировой бойкот так или иначе должен был произойти. Возможно, бойкотом мы дадим понять этим зомби, что происходит в нашей стране... Когда нам пишут и говорят, что вы сами себя бомбите, я не могу. Я перестала отвечать этим зомбированным людям, которые так пишут, – рассказала звезда.

Сумская также объяснила, что она даже была вынуждена прекратить общаться со своими родственниками в РФ из-за влияния на них пропаганды.

У нас там родственники. И когда я слышу, что кто-то так говорит, я просто перестаю общаться. Весь мир должен дать сегодня отпор этим рашистам. Иначе нельзя, – заявила актриса.

Напомним, в Москве живет старшая дочь Ольги Сумской Антонина Паперная вместе со своим мужем и детьми. С началом войны в Украине 31-летняя наследница актрисы не делала никаких заявлений в поддержку родной страны, за что нарвалась на критику.

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Народная артистка Украины объясняла, что ее дочь не может уехать из РФ. Но, по словам Сумской, Тоня очень переживает из-за войны в Украине.