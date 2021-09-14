Звезды
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
Презентация Apple - каким будет новый IPhone Презентация Apple - каким будет новый IPhone ⚽ Динамо - Бенфика: онлайн 💥 Обострение на Донбассе ⛔ Осенний локдаун из-за штамма "Дельта"

Топ блогеры Украины

Все о Met Gala-2021

Гонорар Тины

Бритни помолвлена

МакSим впервые о коме

Співають всі
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Ольга Сумская поразила тонкой талией на архивном снимке в купальнике (фото)

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор раздела "Звезды"
14 сентября, 20:30
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
55-летняя актриса и заслуженная артистка Украины Ольга Сумская регулярно вызывает восторг у поклонников своим внешним видом. Но многим особенно любопытно смотреть, как звезда выглядела в молодости
Ольга Сумская показала свое архивное фото в купальнике
Ольга Сумская показала свое архивное фото в купальнике / Фото: instagram.com/olgasumska

Актриса Ольга Сумская, которая на днях показала свое архивное фото из 80-х в образе Роксоланы, вспомнила еще несколько моментов из молодости.

В Instastories знаменитость опубликовала фотографию, на которой она запечатлена в купальнике на берегу реки. Фото было сделано в 1986 году, когда звезде было 20 лет. В подписи к снимку Ольга Сумская отметила, что длинная коса – ее настоящие волосы.

Реклама

На другом архивном снимке актриса позирует в деловом образе – жакете, юбке, темных капроновых колготках и туфлях.

Актриса Ольга Сумская показала, как выглядела в 20 лет
Актриса Ольга Сумская показала, как выглядела в 20 лет / Фото: instagram.com/olgasumska

Напомним, что Ольга Сумская дебютировала на сцене в возрасте пяти лет. Актерскую карьеру звезда начала еще в студенческие годы. Ее дебют в кино состоялся в 1983 году в фильме "Вечера на хуторе близ Диканьки". После выпуска из университета Ольга Сумская стала ведущей актрисой Театра русской драмы имени Леси Украинки. Большую популярность звезда получила, когда сыграла главную роль в сериале "Роксолана".

Реклама

Дочь Ольги и ее супруга Виталия Борисюка, Анна Борисюк, тоже пошла по стопам родителей.

Смотрите интервью Анны Борисюк об издевательствах в школе и актерской карьере:

Реклама

Еще новости по теме:

Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Рекомендации

Все о звездах
Показать больше
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Новое "голое" платье. Кендалл Дженнер на Met Gala-2021
Ближайшие события

Emmy Awards

19 cентября

Неделя моды в Париже

27 сентября - 5 октября

Мисс Украина

21 октября
Украинская победа
Клип украинского режиссера стал лучшим на MTV Video Music Awards
Вау, смотреть!
Премьера уже в сентябре
"Утреннее шоу", 2 сезон
Точная дата
Сольник звезды
TVORCHI
17 сентября / 19:00
5 концертов сентября
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять