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Оля Полякова обрушились с критикой на хейтеров: Некоторым поможет только лоботомия!

Инна Петрова Инна Петрова Редактор
29 июля, 10:03
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На фоне скандала вокруг Маши Поляковой и ее песен, певица возмутилась, что в соцсети некоторые пользователи шеймят подростков за внешность
Оля Полякова резко высказалась о хейтерах в соцсетях
Оля Полякова резко высказалась о хейтерах в соцсетях / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Накануне в Instagram накинулись на Машу Полякову за ее песни с матами. Звездная мама заступилась за дочь, но в ответ получила от фолловеров порцию хейта из-за своей фигуры.

Оле Поляковой начали писать в комментариях под фото в купальнике, что у нее силиконовая грудь и высказывать свое мнение по поводу этого.

Примечательно, что в публикации певица рассуждала о бодишейминге и сексизме, а в итоге получила еще большую порцию нелестных высказываний.

В новом посте Полякова не стала любезничать и написала все, что думает о хейте в социальных сетях.

Да некоторые здесь охренели от безнаказанности. Какое вам дело до чужих сисек, ног, жопы, морды?, – возмутилась Оля.

Артистка объяснила подписчикам, что красота – дело вкуса, что никого не должно волновать, что у кого "сделано", а что – натуральное. Она также сделала акцент на том, что многие пользователи хейтят подростков, а женщины вообще не щадят в своих высказываниях никого:

Я выдержу любой хейт и критику, мне п*х, но подумайте о наших детях и подростках , вы же с*ка их тоже не жалеете, ведь самые ейджисткие и бодишеймерские комменты исходят от женщин!

Исполнительница не понимает, "Что надо иметь в башке, что бы писать подростку ты жирная, страшная и т.д".

Короче, надоело вас лечить, некоторым поможет только лоботомия… А тем, кто умеет думать… думайте!, – подытожила Оля Полякова.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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