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Оля Полякова заступилась за дочку, но фанаты стали обсуждать ее силикон в груди

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редактор
28 июля, 18:23
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Маша Полякова создала группу и даже выпускает песни. Первый трек девушки многие не оценили из-за нецензурной лексики. Ее осудили за использование матов в песне. Оля заступилась за дочь, но, похоже, ее фанов волнует другой вопрос
Оля Полякова снова заступилась за свою дочь Машу, которую захейтили из-за песни с матами
Оля Полякова снова заступилась за свою дочь Машу, которую захейтили из-за песни с матами / Фото: instagram.com/polyakovamusic, instagram.com/mashapolyakova

В InstagramОля Полякова снова поддержала свою дочку Машу, написав, что всегда будет на ее стороне. Певица опубликовала фото, на котором она позирует в купальнике и сопроводила его длинным текстом в поддержку дочери.

Многие писали Марии, что, мол, в таком возрасте рано исполнять такие песни. В ответ девушка обвинила всех в эйджизме (дискриминация на основании возраста человека).Оля процитировала дочь и похвалила ее за смелость.

"В 15 рано, в 50 поздно... А когда не рано и не поздно? Когда можно быть самим собой?" Спасибо, Маша, что не боишься. Пробовать, ошибаться, спорить, доказывать, бунтарить. Задавать вопросы, которые могут встретить неприятие, – пишет Полякова.

Скриншот: Instagram

Оля также подчеркнула, что ее пост не о Марии, а скорее о взрослых, которые боятся быть осужденными и делать то, что действительно хотят. Несмотря на посыл Поляковой, многие, похоже, даже не прочли текст, а обратили внимание на фигуру Оли на фото. Подписчики стали обсуждать ее "силикон в груди":

  • Ой, какой стремный силикон, плохой ракурс для фото.
  • Фигура реально шикарная. Но грудь делал рукожопый хирург.
  • Я люблю Олю, но силикон есть, и в этом нет ничего плохого. Я бы тоже сделала.
  • Какой прекрасный силикон.

Скриншот: Instagram

Напомним, Маша Полякова исполнила песню с матами.

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редактор

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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