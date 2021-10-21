Звезды
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
🤐 Темникгейт 🚫 Жесткий карантин - октябрь 2021 ⚽ ЦСКА - Заря: онлайн 👑 Мисс Украина-2021

Альбом Кароль

Евровидение 2022

Miss Ukraine

Игра в кальмара

Шоу "Маска". Сезон 2

Хэллоуин 2021
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Отбой в 2 ночи, стресс и много встреч: как выглядит типичный день главы оргкомитета Мисс Украина

Эксклюзив
Анна Пономаренко Анна Пономаренко Руководитель проекта "Звезды" Сегодня
21 октября, 14:09
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Глава оргкомитета "Мисс Украина" Вероника Щипцова со всеми подробностями описала свой типичный день во время подготовки к финалу конкурса. График Вероники впечатляет!
Вероника Щипцова рассказала правду о работе в оргкомитете "Мисс Украина"
Вероника Щипцова рассказала правду о работе в оргкомитете "Мисс Украина" / Фото: пресс-служба, instagram.com/veronica_shchiptsova, Коллаж: Сегодня

Это то, что остается за кадром! Недавно мы пообщались с участницами конкурса, которые рассказали нам о жизни в лагере для подготовки к финалу "Мисс Украина". А теперь в интервью "Сегодня" о своем типичном дне, а также о том, что остается "за кулисами", рассказала глава оргкомитета Вероника Щипцова.

Работа над конкурсом: сколько человек в команде

Наверняка не все могли представить себе, каким насыщенным может быть график организаторов конкурса "Мисс Украина".

Реклама

Команда, которая трудится над созданием финального шоу – это примерно 120-150 человек – все, кто работает над созданием сцены, концертной программы и так далее. На постоянной основе в "Мисс Украина" работает 10 человек. По словам Вероники, есть еще и люди на аутсорсе – SMM-специалисты, дизайнеры, таргетологи – их примерно 20. И, конечно же, всю работу этих людей необходимо контролировать, знать все нюансы.

Считаю, что руководитель – не просто человек, который распределяет задачи между сотрудниками – он помогает, если коллеги не могут справиться с чем-то, контролирует, поддерживает. Я вникаю в абсолютно каждую деталь, начиная от технических моментов – например, охрана на локации, заканчивая коммуникационными – взаимодействием с медиа, – говорит Вероника.

Вероника Щипцова, глава оргкомитета "Мисс Украина"
Вероника Щипцова, глава оргкомитета "Мисс Украина" / Фото: instagram.com/veronica_shchiptsova

День начинается в 7 утра, заканчивается в 2 ночи

По словам Вероники, последний раз выходной у нее был месяц назад. Бесконечные встречи, репетиции, коммуникация с прессой, с приглашенными артистами и многое другое – это неотъемлемая часть графика Щипцовой.

Реклама

Утром быстро собираюсь, потом приезжаю в офис, час уходит на планерку. Далее – офисная работа до обеда, потом выезжаю на ряд встреч, после обеда делаю срез выполненных заданий и помогаю коллегам решить то, что еще не сделано, если есть проблемы. Вечером выезжаю в лагерь к девушкам или на репетицию, потом вечерняя встреча либо примерка нарядов, час на личные процедуры . В конце дня – работаю с цифрами, документами – все это где-то до полночи или до двух ночи, – говорит Вероника.

Вероника Щипцова
Вероника Щипцова / Фото: пресс-служба

Узнав о таком напряженном графике работы, мы поинтересовались у Вероники, как ей удается держать себя в форме и поддерживать нормальное самочувствие.

Мой характер не позволяет сойти с дистанции и бросить дело на половине пути. И, конечно, стараюсь следить за своим здоровьем, принимаю витамины, хожу на массажи, помогаю своему организму победить стресс. Потому что нагрузка очень серьезная. Придерживаюсь правильного питания, спорта сейчас меньше – это скорее зарядки и аэробные нагрузки ситуативные, – объясняет Щипцова.

Вероника Щипцова
Вероника Щипцова / Фото: instagram.com/veronica_shchiptsova

Реклама

По словам Вероники, ей очень повезло с сотрудниками, которые являются большой, слаженной командой, а конкурс "Мисс Украина" девушка называет своим "вторым домом".

Кто станет победительницей конкурса все узнают уже сегодня, 21 октября. Финал мероприятия состоится в Национальном дворце "Украина", за победу поборются 25 красавиц из разных городов Украины.

Другие новости по теме:

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Руководитель проекта "Звезды" Сегодня

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Все обсуждают
Сериал "Игра в кальмара"
Вот, что думаем мы
Мнение редакции
Опрос
Ближайшие события

Мисс Украина

21 октября

Gotham Awards-2021

29 ноября
Анджелина Джоли на обложке ELLE
Сольник звезды
Оля Полякова
26 октября / 19:00
5 концертов октября
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять