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Племянница Ротару возвращается на сцену после трагедии в семье

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
31 августа, 14:49
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Певица Sonya Kay после творческой паузы, которая длилась больше года, готова радовать поклонников новыми песнями
Племянница Софии Ротару готова вернуться на сцену после смерти отца
Племянница Софии Ротару готова вернуться на сцену после смерти отца / Фото: instagram.com/sonyakayofficial

В прошлом году Sonya Kay потеряла отца.Артистке до сих пор тяжело смириться с потерей, но она готова вернуться к работе. Об этом пишет Униан Lite.

Хочется ему позвонить, поговорить, посмеяться и крепко обнять. Я переслушиваю его голосовые сообщения, перечитываю смс, вроде кажется что он рядом, что он тут и мне становится легче. Для меня он был лучшим отцом, а для моей мамы лучшим мужем! Для меня их отношения были примером, какой должна быть семья, – сказала племянница Софии Ротару.

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Племянница Софии Ротару Sonya Kay
Племянница Софии Ротару Sonya Kay / Фото: instagram.com/sonyakayofficial

Кроме потери отца певица столкнулась с глубокой депрессией. Мама Sonya Kay в тяжелой форме переболела COVID-19.

Врачи сказали, что состояние тяжелое и нам надо надеяться на чудо. Когда я узнала об этом, я рыдала очень долго, но понимала, что я должна быть сильной для мамы и не показывать ей свои настоящие эмоции, – поделилась артистка.

Певица Sonya Kay
Певица Sonya Kay / Фото: instagram.com/sonyakayofficial

Теперь, когда певица справилась с трудностями, она собирается удивлять публику новыми треками и образами. Как отмечает Sonya Kay, она долго работала над новым стилем.

Мой отец был моим главным поклонником, и я через боль взяла себя в руки и посвятила 4 месяца работы в студии над новыми треками с моей командой. Мы подготовили мини-альбом с очень крутыми треками, которые, надеюсь, произведут взрыв в музыкальном пространстве, – сказала певица.

Sonya Kay рассказала подробности о смерти отца:

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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