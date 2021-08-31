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Племінниця Ротару повертається на сцену після трагедії в родині

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка
31 серпня, 14:49
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Співачка Sonya Kay після творчої паузи, яка тривала більше року, готова радувати шанувальників новими піснями
Племінниця Софії Ротару готова повернутися на сцену після смерті батька
Племінниця Софії Ротару готова повернутися на сцену після смерті батька / Фото: instagram.com/sonyakayofficial

В минулому році Sonya Kay втратила батька. Артистці досі важко змиритися з втратою, але вона готова повернутися до роботи. Про це пише Уніан Lite.

Хочеться йому зателефонувати, поговорити, посміятися і міцно обійняти. Я переслуховую його голосові повідомлення, перечитую смс, начебто здається що він поруч, що він тут і мені стає легше. Для мене він був найкращим батьком, а для моєї мами найкращим чоловіком! Для мене їхні стосунки були прикладом, якою має бути сім'я, – сказала племінниця Софії Ротару.

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Племінниця Софії Ротару Sonya Kay
Племінниця Софії Ротару Sonya Kay / Фото: instagram.com/sonyakayofficial

Крім втрати батька співачка зіткнулася з глибокою депресією . Мама Sonya Kay у важкій формі перехворіла COVID-19.

Лікарі сказали, що стан важкий і нам треба сподіватися на диво. Коли я дізналася про це, я ридала дуже довго, але розуміла, що я повинна бути сильною для мами і не показувати їй свої справжні емоції, – поділилася артистка.

Співачка Sonya Kay
Співачка Sonya Kay / Фото: instagram.com/sonyakayofficial

Тепер, коли співачка впоралася з труднощами, вона збирається дивувати публіку новими треками і образами. Як зазначає Sonya Kay, вона довго працювала над новим стилем.

Мій батько був моїм головним шанувальником, і я через біль взяла себе в руки і присвятила 4 місяці роботи в студії над новими треками з моєю командою. Ми підготували мініальбом з дуже крутими треками, які, сподіваюся, зроблять вибух в музичному просторі, – сказала співачка.

Sonya Kay розповіла подробиці про смерть батька:

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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