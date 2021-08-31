Племінниця Ротару повертається на сцену після трагедії в родині

Співачка Sonya Kay після творчої паузи, яка тривала більше року, готова радувати шанувальників новими піснями

Племінниця Софії Ротару готова повернутися на сцену після смерті батька / Фото: instagram.com/sonyakayofficial

В минулому році Sonya Kay втратила батька. Артистці досі важко змиритися з втратою, але вона готова повернутися до роботи. Про це пише Уніан Lite.

Хочеться йому зателефонувати, поговорити, посміятися і міцно обійняти. Я переслуховую його голосові повідомлення, перечитую смс, начебто здається що він поруч, що він тут і мені стає легше. Для мене він був найкращим батьком, а для моєї мами найкращим чоловіком! Для мене їхні стосунки були прикладом, якою має бути сім'я, – сказала племінниця Софії Ротару.

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Племінниця Софії Ротару Sonya Kay / Фото: instagram.com/sonyakayofficial

Лікарі сказали, що стан важкий і нам треба сподіватися на диво. Коли я дізналася про це, я ридала дуже довго, але розуміла, що я повинна бути сильною для мами і не показувати їй свої справжні емоції, – поділилася артистка.

Крім втрати батька. Мама Sonya Kay у важкій формі перехворіла COVID-19.

Співачка Sonya Kay / Фото: instagram.com/sonyakayofficial

Тепер, коли співачка впоралася з труднощами, вона збирається дивувати публіку новими треками і образами. Як зазначає Sonya Kay, вона довго працювала над новим стилем.

Мій батько був моїм головним шанувальником, і я через біль взяла себе в руки і присвятила 4 місяці роботи в студії над новими треками з моєю командою. Ми підготували мініальбом з дуже крутими треками, які, сподіваюся, зроблять вибух в музичному просторі, – сказала співачка.

Sonya Kay розповіла подробиці про смерть батька:

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