По глазам все видно: Елена Зеленская показала новогоднее фото с уставшим президентом

Подписчики заметили, что с Владимиром Зеленским что-то не так...

Зеленские опубликовали совместное новогоднее фото / Фото: instagram.com/olenazelenska_official

На снимке, опубликованном в Instagram-профиле первой леди, супруги обнимаются на заснеженном фоне. Елена Зеленская стоит сзади президента, одетая в классическое бежевое пальто и белый свитер.

Владимир Зеленский, в похожем черном пальто, нежно держит супругу за руки и улыбается.

Реклама

Зеленские поздравили украинцев с новым годом / Фото: instagram.com/olenazelenska_official

В описании к фото пара пожелала всем здоровья, счастья и добра:

В новом, 2022-м, искренне желаем: близких рядом, здоровье – каждому, возможностей – без границ, уверенности – каждый день, любви в каждое сердце, добра – всем! Пусть это будет чудесный год!

А вот в комментариях некоторые фолловеры выразили беспокойство – президент Украины показался им грустным и уставшим:

Реклама

"По глазам видно, как человек за***лся..."

Скриншот: instagram.com/olenazelenska_official

Другие не упустили возможности снова пошутить про скумбрию и армию:

Реклама

"В армию провожает"

Скриншот: instagram.com/olenazelenska_official

"Твое лицо, когда поел скумбрии"

"Скумбрия по 8 и мясо по 20"

Скриншот: instagram.com/olenazelenska_official

Ранее мы вспоминали ТОП-10 самых красивых образов Елены Зеленской в 2021 году.