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По глазам все видно: Елена Зеленская показала новогоднее фото с уставшим президентом

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
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2 января, 16:55
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Подписчики заметили, что с Владимиром Зеленским что-то не так...
Зеленские опубликовали совместное новогоднее фото
Зеленские опубликовали совместное новогоднее фото / Фото: instagram.com/olenazelenska_official

На снимке, опубликованном в Instagram-профиле первой леди, супруги обнимаются на заснеженном фоне. Елена Зеленская стоит сзади президента, одетая в классическое бежевое пальто и белый свитер.

Владимир Зеленский, в похожем черном пальто, нежно держит супругу за руки и улыбается.

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Зеленские поздравили украинцев с новым годом
Зеленские поздравили украинцев с новым годом / Фото: instagram.com/olenazelenska_official

В описании к фото пара пожелала всем здоровья, счастья и добра:

В новом, 2022-м, искренне желаем: близких рядом, здоровье – каждому, возможностей – без границ, уверенности – каждый день, любви в каждое сердце, добра – всем! Пусть это будет чудесный год!

А вот в комментариях некоторые фолловеры выразили беспокойство – президент Украины показался им грустным и уставшим:

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  • "По глазам видно, как человек за***лся..."

Скриншот: instagram.com/olenazelenska_official

Другие не упустили возможности снова пошутить про скумбрию и армию:

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  • "В армию провожает"

Скриншот: instagram.com/olenazelenska_official

  • "Твое лицо, когда поел скумбрии"
  • "Скумбрия по 8 и мясо по 20"

Скриншот: instagram.com/olenazelenska_official

Ранее мы вспоминали ТОП-10 самых красивых образов Елены Зеленской в 2021 году.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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