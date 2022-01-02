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По очах все видно: Олена Зеленська показала новорічне фото зі стомленим президентом

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
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2 січня, 16:55
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Підписники помітили, що із Володимиром Зеленським щось не так...
Зеленські опублікували спільну новорічну світлину
Зеленські опублікували спільну новорічну світлину / Фото: instagram.com/olenazelenska_official

На знімку, опублікованому в Instagram-профілі першої леді, подружжя обіймається на тлі засніженого дерева. Олена Зеленська стоїть позаду президента, одягнена у класичне бежеве пальто та білий светр.

Володимир Зеленський, у схожому чорному пальті, ніжно тримає дружину за руки та посміхається.

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Зеленські привітали українців із новим роком
Зеленські привітали українців із новим роком / Фото: instagram.com/olenazelenska_official

В описі до світлини пара побажала всім здоров'я, щастя та добра:

У новому 2022-му щиро бажаємо: близьких – поряд, здоров’я – кожному, можливостей – без меж, впевненості – щодня, любові – в кожне серце, добра – всім! Нехай це буде чудовий рік!!

А ось у коментарях деякі фоловери висловили занепокоєння – президент України здався їм сумним та втомленим:

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  • "По очах видно, як людина за***лася..."

Скріншот: instagram.com/olenazelenska_official

Інші не упустили можливості знову пожартувати про скумбрію та армію:

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  • "В армію проводжає"

Скріншот: instagram.com/olenazelenska_official

  • "Твоє обличчя, коли поїв скумбрії"
  • "Скумбрія по 8 та м'ясо по 20"

Скріншот: instagram.com/olenazelenska_official

Раніше ми згадували ТОП-10 найкрасивіших образів Олени Зеленської в 2021 році.

Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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