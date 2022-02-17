Названы победители Национальной музыкальной премии "Украинская песня года"

Национальная музыкальная премия "Украинская песня года" – совместный проект Михаила Поплавского и Олега Винника. Главной целью является популяризация украинской песни и украиноязычных артистов как легенд отечественной эстрады, так и молодых и перспективных исполнителей. Медиапартнером праздника музыки выступил телеканал "Украина".
С удовольствием делимся с вами информацией о победителях.
Победители Национальной музыкальной премии "Украинская песня года"
Награду юбилейной Национальной музыкальной премии "Украинская песня года" в номинации "ЛЕГЕНДА УКРАИНСКОЙ ПЕСНИ" получили:
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- Наталья Могилевская, Тина Кароль и Олег Винник
- Михаил Поплавский за исполнение песни "Щастя є"
Дипломы Национальной музыкальной премии получили: композитор Геннадий Пугачев и автор стихов Виктория Лепешкина.
- Верка Сердючка за исполнение песни "Пропозиція"
Дипломы Национальной музыкальной премии вручили композитору и автору стихов Андрею Данилко.
- Ирина Билык за исполнение песни "Ти мій"
Дипломы Национальной музыкальной премии получили: композитор и автор стихов Ирина Билык.
В номинации "ГОРДОСТЬ УКРАИНСКОЙ ПЕСНИ" победителями стали:
- Группа "MOZGI"
- NK за исполнение песни "Почуття"
Дипломы Национальной музыкальной премии получили: композиторы Алексей Потапенко, Анастасия Каменских и авторы стихов Алексей Потапенко, Анастасия Каменских.
- Павло Зибров и Анна Тринчер за исполнение песни "МЕТЕЛИКИ\БДЖОЛИ"
Дипломы Национальной музыкальной премии получили: композиторы Дмитрий Сысоев, Павел Зибров и авторы стихов Дмитрий Сысоев, Юрий Рыбчинский.
- группа "Антитела" за исполнение песни "Стань"
Дипломы Национальной музыкальной премии получили: композиторы Максим Сиволап, Тарас Тополя и автор стихов Тарас Тополя.
- группа "KAZKA" за исполнение песни "М’ята".
Дипломы национальной музыкальной премии получили: композитор Александр Гревцев и авторы стихов Александр Гревцев и Николай Журавлев.
- ДЗІДЗЬО за исполнение песни "Марічка"
Дипломы Национальной музыкальной премии получили: композитор Степан Алексеевич Сабадаш, автор стихов Михаил Николаевич Ткач.
Национальной музыкальной премией "Украинская песня года" в номинации "НАДЕЖДА УКРАИНСКОЙ ПЕСНИ" были награждены:
- Wellboy за исполнение песни "Вишні"
Дипломы Национальной музыкальной премии получили: композиторы Андрей Подкалюк, Антон Вельбой и авторы стихов Евгений Триплов, Антон Вельбой.
- Артем Пивоваров за исполнение песни "Міраж"
Дипломы Национальной музыкальной премии получил: композитор и автор стихов Артем Пивоваров.
- Сергей Бабкин за исполнение песни "Вона знає"
Дипломы Национальной музыкальной премии получил: композитор и автор стихов Сергей Бабкин.
- Анна Буткевич за исполнение песни "Гріх маю"
- Таюне за исполнение песни "Схожа на квітку"
Дипломы Национальной музыкальной премии получил: композитор и автор стихов Олег Винник.
- Gena VITER и группа "ЯНЦА" за исполнение песни "Поляна"
Дипломы Национальной музыкальной премии получили: композитор Янцо Виктор и автор стихов Янцо Ирина!
- МЯТА за исполнение песни "ФАРБИ"
Дипломы Национальной музыкальной премии получил: композитор и автор стихов Артем Пивоваров.
- Alina Poplavska за исполнение песни "Знову твоя"
Дипломы Национальной музыкальной премии получили: композиторы Илья Грабар, Александр Коновалов, Сергей Баланюк и автор стихов Марина Козловская.
Михаил Поплавский, идейный вдохновитель проекта и генеральный продюсер, получил специальную премию "Гарант украинской песни" — за поддержку и развитие украинской песни.
Поздравляем победителей!
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