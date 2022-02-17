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Названы победители Национальной музыкальной премии "Украинская песня года"

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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17 февраля, 21:17
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16 февраля в Национальном дворце искусств "Украина" состоялась юбилейная (1991-2021гг.) церемония награждения Национальной музыкальной премии "Украинская песня года 2021". Делимся с вами информацией о победителях
Озвучены имена победителей
Озвучены имена победителей / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Национальная музыкальная премия "Украинская песня года" – совместный проект Михаила Поплавского и Олега Винника. Главной целью является популяризация украинской песни и украиноязычных артистов как легенд отечественной эстрады, так и молодых и перспективных исполнителей. Медиапартнером праздника музыки выступил телеканал "Украина".

С удовольствием делимся с вами информацией о победителях.

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Победители Национальной музыкальной премии "Украинская песня года"

Награду юбилейной Национальной музыкальной премии "Украинская песня года" в номинации "ЛЕГЕНДА УКРАИНСКОЙ ПЕСНИ" получили:

  • Наталья Могилевская, Тина Кароль и Олег Винник
  • Михаил Поплавский за исполнение песни "Щастя є"

Тина Кароль
Тина Кароль / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Дипломы Национальной музыкальной премии получили: композитор Геннадий Пугачев и автор стихов Виктория Лепешкина.

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  • Верка Сердючка за исполнение песни "Пропозиція"

Верка Сердючка
Верка Сердючка / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Дипломы Национальной музыкальной премии вручили композитору и автору стихов Андрею Данилко.

  • Ирина Билык за исполнение песни "Ти мій"

Ирина Билык
Ирина Билык / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

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Дипломы Национальной музыкальной премии получили: композитор и автор стихов Ирина Билык.

В номинации "ГОРДОСТЬ УКРАИНСКОЙ ПЕСНИ" победителями стали:

  • Группа "MOZGI"
  • NK за ​​исполнение песни "Почуття"

Настя Каменских
Настя Каменских / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Дипломы Национальной музыкальной премии получили: композиторы Алексей Потапенко, Анастасия Каменских и авторы стихов Алексей Потапенко, Анастасия Каменских.

  • Павло Зибров и Анна Тринчер за исполнение песни "МЕТЕЛИКИ\БДЖОЛИ"

Павло Зибров и Анна Тринчер
Павло Зибров и Анна Тринчер / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Дипломы Национальной музыкальной премии получили: композиторы Дмитрий Сысоев, Павел Зибров и авторы стихов Дмитрий Сысоев, Юрий Рыбчинский.

  • группа "Антитела" за исполнение песни "Стань"

"Антитела"
"Антитела" / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Дипломы Национальной музыкальной премии получили: композиторы Максим Сиволап, Тарас Тополя и автор стихов Тарас Тополя.

  • группа "KAZKA" за исполнение песни "М’ята".

Дипломы национальной музыкальной премии получили: композитор Александр Гревцев и авторы стихов Александр Гревцев и Николай Журавлев.

  • ДЗІДЗЬО за исполнение песни "Марічка"

Дипломы Национальной музыкальной премии получили: композитор Степан Алексеевич Сабадаш, автор стихов Михаил Николаевич Ткач.

Национальной музыкальной премией "Украинская песня года" в номинации "НАДЕЖДА УКРАИНСКОЙ ПЕСНИ" были награждены:

  • Wellboy за исполнение песни "Вишні"

Wellboy
Wellboy / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Дипломы Национальной музыкальной премии получили: композиторы Андрей Подкалюк, Антон Вельбой и авторы стихов Евгений Триплов, Антон Вельбой.

  • Артем Пивоваров за исполнение песни "Міраж"

Дипломы Национальной музыкальной премии получил: композитор и автор стихов Артем Пивоваров.

  • Сергей Бабкин за исполнение песни "Вона знає"

Сергей Бабкин
Сергей Бабкин / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Дипломы Национальной музыкальной премии получил: композитор и автор стихов Сергей Бабкин.

  • Анна Буткевич за исполнение песни "Гріх маю"
  • Таюне за исполнение песни "Схожа на квітку"

Олег Винник
Олег Винник / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Дипломы Национальной музыкальной премии получил: композитор и автор стихов Олег Винник.

  • Gena VITER и группа "ЯНЦА" за исполнение песни "Поляна"

Дипломы Национальной музыкальной премии получили: композитор Янцо Виктор и автор стихов Янцо Ирина!

  • МЯТА за исполнение песни "ФАРБИ"

Дипломы Национальной музыкальной премии получил: композитор и автор стихов Артем Пивоваров.

  • Alina Poplavska за исполнение песни "Знову твоя"

Артем Пивоваров
Артем Пивоваров / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Дипломы Национальной музыкальной премии получили: композиторы Илья Грабар, Александр Коновалов, Сергей Баланюк и автор стихов Марина Козловская.

Михаил Поплавский, идейный вдохновитель проекта и генеральный продюсер, получил специальную премию "Гарант украинской песни" — за поддержку и развитие украинской песни.

Михаил Поплавский
Михаил Поплавский / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Поздравляем победителей!

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Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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