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Злате Митчелл – 16! Как сейчас выглядит дочь Ольги Фреймут?

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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17 февраля, 17:35
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17 февраля старшей дочери Ольги Фреймут исполняется 16 лет. Смотрите в нашем материале, как сейчас выглядит именинница Злата Митчелл
Дочери Ольги Фреймут исполняется 16
Дочери Ольги Фреймут исполняется 16 / Фото: instagram.com/freimutolia, instagram.com/zlata_mitchell

Сегодня принимает поздравления Злата Митчелл. 17 февраля дочери Ольги Фреймут исполняется 16 лет. В личный праздник старшей дочери знаменитая мама оставила на своей странице в инстаграм трогательное послание и показала фото малышки в детстве.

Дочери Ольги Фреймут исполняется 16
Дочери Ольги Фреймут исполняется 16 / Фото: instagram.com/zlata_mitchell

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Злата, тебе 16! Мне всегда казалось, что не я тебя воспитывала, а ты меня. Вот так у нас с тобой все наоборот. Но эти годы – самые счастливые, самые дерзкие, самые… Годы, исполненные на фортисимуме. Какая она у вас взрослая! – Говорили люди о Злате, когда та в 5 лет перечисляла лекарство из длинного списка, приписанное ей от воспаления легких. Я тогда радовалась таким комментариям, хотя, когда твоего ребенка называют "взрослым", есть причина задуматься, а где же его детство? А детство невозможно без мамы, и не обязательно быть сиротой. Остаться без детства можно, когда мама занимается сияющей карьерой. Да, Злата, не все в моем материнстве с тобой было хрестоматийным. Будь счастливой и благословенной Господом! В тебе галицкая и шотландская кровь, ты горда и несокрушима. Люблю тебя "forever and one day". Моя прекрасная девочка❤️

Именно такой крохой и помнят Злату поклонники телеведущей.

А мы предлагаем вам посмотреть, как сейчас выглядит девушка, которой всегда говорили, что она старше своего возраста.

Как сейчас выглядит дочь Ольги Фреймут?

16-летняя Злата Митчелл сейчас живет и учится в Лос-Анджелесе. В свой день рождения она опубликовала фото в весьма недетском образе и рассказала больше о своей жизни в США.

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Дочь Ольги Фреймут
Дочь Ольги Фреймут / Фото: instagram.com/zlata_mitchell

В публикации Злата призналась, что ей приходится несладко, ведь, проживая в школе-интернате, она постоянно сталкивается с разными эмоциональными сложностями. К тому же, она далеко от дома и своей семьи.

Злата Митчелл
Злата Митчелл / Фото: instagram.com/zlata_mitchell

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Но девушка продолжает упорно трудиться, чтобы реализовать свои мечты. Поклонники верят, что у нее все получится.

Девушка живет и учится в США
Девушка живет и учится в США / Фото: instagram.com/zlata_mitchell

Сейчас Злата не так регулярно ведет инстаграм, так как полностью погружена в учебу, но ранее она в Сети демонстрировала свои таланты. Девушка обожает танцевать и иногда делится своими зажигательными видео по теме.

Сегодня Злата Митчелл получает огромное количество поздравлений, к которым присоединяемся и мы.

Злата Митчелл принимает поздравления
Злата Митчелл принимает поздравления / Фото: instagram.com/zlata_mitchell

Также читайте, как Маша Ефросинина поздравила свою дочь с 18-летием.

Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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