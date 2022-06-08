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Посягнули на святое! Москали снова украли любимую песню украинцев (видео)

Кристина Полякова Кристина Полякова Редактор Звезды Сегодня
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8 июня, 13:23
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Россияне продолжают нагло воровать украинскую музыку и переделывать легендарные хиты на мычание, от которого кровь бежит из ушей
Рашисты украли хит Кузьмы Скрябина
Рашисты украли хит Кузьмы Скрябина / Фото: Коллаж: Сегодня, facebook.com/skryabinofficial

Казалось, что хуже "торописька" мы уже не услышим, но зашкварный российский тренд в TikTok продолжается. Пользователи из РФ без угрызений совести крадут хиты украинских исполнителей и пытаются переделать их на свой лад. Каверами это не назовешь, ведь – это, в прямом смысле, насилие над украинской культурой.

Недавно на просторах соцсети появилась жалкая пародия на песню Кузьмы Скрябина – "Мам". Недо-шедевром возмутился на своей странице в Instagram украинский ведущий Слава Демин.

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Уже холодильников и стиральных машин им мало. Теперь и до песен долезли своими вонючими руками. Но получилось у них, как всегда, г**няно, – точно подметил Демин.

Легендарную песню Андрея Кузьменко перевел на русский язык "любитель" Дмитрий Швец еще в 2018, но всплыла он только сейчас. Над "клипом" музыкант тоже не заморачивался, сделал по тому же принципу, что и песню – украл кадры, но уже из российского фильма "Мамы".

Осторожно! Видео не рекомендуется для просмотра без специального приспособления – тазика или пакета!

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В который раз россияне доказали, что способны только на воровство и уничтожение! Но мы-то знаем точно, что до украинской музыки им еще ползти и ползти. Рекомендуем им начать с перевода вечно актуальных "Коломийок" Скрябина.

Все буде Україна!

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Предлагаем послушать песни украинских исполнителей, которые были выпущены после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Кристина Полякова
Кристина Полякова Редактор Звезды Сегодня

В журналистике с 2016 года. Пишу о самых актуальных темах из мира шоу-бизнеса и культуры. Увлекаюсь игрой на барабанах и путешествиями.

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