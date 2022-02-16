Потап, Монатик и другие звезды поздравляют украинцев с Днем единения: "Все будет Украина!"

16 февраля в Украине отмечают новый государственный праздник – День единения, которое на днях инициировал президент Владимир Зеленский. К празднованию присоединились украинские знаменитости, которые посвятили родной стране патриотические сообщения в соцсетях.
Предлагаем посмотреть самые яркие посты в Сети наших звезд.
Потап
Рэпер опубликовал фото, на котором он появился в футбольной форме Сборной Украины, выполненной в символических цветах. Артист уверен, что мы с гордостью сможем пережить эти непростые времена, если объединимся вместе.
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На нашу судьбу выпало много испытаний, и нам будет о чем рассказать нашим внукам. В трудные времена нашей истории мы всегда находили силы, чтобы объединиться ради нашего будущего. Поэтому и существует такой народ, такая нация и такое государство! Я уверен, что мы с гордостью переживем и эти непростые времена! Только вместе, – написал Потап.
Лилия Ребрик
Украинская телеведущая показала фото, где она стоит, обмотавшись в большой государственный флаг: "Все будет Украина!"
Ирина Монатик
Жена певца Дмитрия Монатика опубликовала трогательные фото сыновей, стоящих в желтом и голубом худи. Парни мило обнимались. К публикации Ирина добавила хештег #UAразом.
Наталка Денисенко
Актриса показала фотографии в платье-рубашке с вышивкой. Кстати, на спине платья написаны имена всех бабушек и прабабушек звезды. Имена дальних родственниц, которых Денисенко не знает, отмечены размытым шрифтом.
Денисенко отметила, что украинцам нечего бояться. Она добавила, что любовь и справедливость обязательно победят.
Я могу сказать, что я со своей страной – от рождения до конца! И я чувствую такую силу в своих словах. Мне даже ничего не страшно! Я понимаю, и вам напоминаю: бояться нечего! За каждым из нас стоит сила рода, – отметила актриса.
Анна Саливанчук
Актриса трогательно на видео зачитала стихотворение Владимира Сосюры "Любите Украину".
Сейчас такое время, когда нужно особенно сохранять спокойствие, не поддаваться провокациям и помнить – наша сила в нашем единстве, – добавила звезда.
Леся Никитюк
Телеведущая в День единения процитировала стихотворение Тараса Шевченко. Также она призналась, что в каждом путешествии ее талисманом есть маленький украинский флаг.
Сегодня День единения и я хочу напомнить, что мы сильная нация! Нашей силе духа можно только позавидовать! Всем мирного неба над головой и позитива, – отметила Никитюк.
Анатолий Анатолич
Украинский ведущий также поздравил украинцев с Днем единения в видеообращении.
С днем единства! Украина победит! – написал он.
Эктор Хименес-Браво
Популярный шеф-повар добавил эстетические фото в украинской вышиванке в присутствии красивых украинок.
Не день нападения, а День единения. С Днем Единства Украины! – поздравил он.
Ранее украинские звезды обращались к людям в связи с ситуацией в стране. Какие мысли выражали наши знаменитости – читайте здесь.