Потап, Монатік та інші зірки вітають українців із Днем єднання: ""Все буде Україна!"

Наші знаменитості вирішили публічно підтримати українців та вкотре нагадати про свою любов до батьківщини у такий нелегкий період

Українські зірки публікують патріотичні пости у День єднання. / Фото: Instagram

16 лютого в Україні відзначають нове державне свято – День єднання, яке днями ініціював президент Володимир Зеленський. До святкування приєдналися українські знаменитості, які присвячують рідній країні патріотичні месенджі у соцмережах.

Пропонуємо переглянути найяскравіші пости у Мережі наших зірок.

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Потап

Репер опублікував фото, на якому він постав у футбольній формі Збірної України, яка була виконана в символічних кольорах. Артист впевнений, що ми з гордістю зможемо пережити ці непрості часи, якщо об’єднаємося разом.

На нашу долю випало багато випробувань, і нам буде про що розповісти нашим онукам. У важкі часи нашої історії ми завжди знаходили сили для того, щоби об’єднатись заради нашого майбутнього. Тому і існує такий народ, така нація і така держава! Я впевнений, що ми з гордістю переживемо і ці непрості часи! Тільки разом, – написав Потап.

Лілія Ребрик

Українська телеведуча показала фото, де вона стоїть, обмотавшись у великий державний прапор: "Все буде Україна!"

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Ірина Монатік

Дружина співака Дмитра Монатіка опублікувала зворушливі фото синів, які стоять у жовтому та блакитному худі. Хлопці мило обіймалися. До публікації Ірина додала гештег #UAразом.

Наталка Денисенко

Акторка показала світлини у сукні-сорочці з вишивкою. До речі, на спині сукні написані імена всіх бабусь та прабабусь зірки. Імена далеких родичок, яких Денисенко не знає, позначені розмитим шрифтом.

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Денисенко зазначила, що українцям немає чого боятися. Вона зауважила, що любов та справедливість обов’язково переможуть.

Я можу сказати, що я зі своєю країною – від народження і до кінця! І я відчуваю таку силу в своїх словах. Мені навіть нічого не страшно! Я розумію, і вам нагадую: боятися нічого! За кожним із нас стоїть така сила роду, – зазначила акторка.

Ганна Саліванчук

Акторка зворушливо на відео зачитала вірш Володимира Сосюри - "Любіть Україну".

Зараз такий час, коли потрібно особливо зберігати спокій, не піддаватися провокаціям і пам'ятати – наша сила в нашій єдності, – додала зірка.

Леся Нікітюк

Телеведуча в День єднання процитувала вірш Тараса Шевченка. Також вона зізналася, що в кожній подорожі її талісманом є маленький український прапор.

Сьогодні День єднання, і я хочу нагадати, що ми сильна нація! Нашій силі духу можна тільки позаздрити! Всім мирного неба над головою і позитиву, – зауважила Нікітюк.

Анатолій Анатоліч

Український ведучий також привітав українців із Днем єднання у відеозверненні.

З днем єдності! Україна переможе! — написав він.

Ектор Хіменес-Браво

Популярний шеф-кухар додав естетичні фото в українській вишиванці у присутності гарних українок.

Не день нападу, а День єднання. З Днем Єдності України!, – привітав він.

Раніше українські зірки зверталися до людей у зв'язку із ситуацією в країні. Які думки висловлювали наші знаменитості – читайте тут.