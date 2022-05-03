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Путинист Никита Михалков сошел с ума – Андрей Данилко объяснил, почему это не шутка

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
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3 мая, 11:55
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Андрей Данилко высказался о скандальном Никите Михалкове, который активно поддерживает путинский режим
Андрей Данилко назвал путиниста Никиту Михалкова сумасшедшим
Андрей Данилко назвал путиниста Никиту Михалкова сумасшедшим / Фото: Скриншот из YouTube

Режиссер и актер Никита Михалкова известен своими скандальными высказываниями, в частности поклонник Путина недавно заявлял, что в Украине "вербуют" птиц для уничтожения россиян. По мнению, Андрея Данилко, Михалков действительно верит в то, что говорит.

Он просто сошел с ума, и уже давно. Есть такое понятие, как возрастные изменения. Вы даже на этот взгляд его посмотрите, шутки, которые он повторяет каждый раз, эта интонация, – сказал Данилко в интервью Politeka Online

Андрей Данилко высказался о Никите Михалкове
Андрей Данилко высказался о Никите Михалкове / Фото: скриншот

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Украинский артист давно уже на это обратил внимание. Дело не только в провластных заявлениях, но и в актерской игре путиниста.

Михалков – сумасшедший. Мне кажется, я уже где-то говорил об этом, Вы знаете, вот он – мразь. Вот мразь, правда. И самое интересное – он знает, что он мразь. Это ужасно, когда Бог лишает человека таланта, который у него был

Напомним, Михалков, как ярый путинист, уже давно в черном списке Министерства культуры Украины. Из-за того, что режиссер поддерживает российскую агрессию в отношении Украины, власти Латвии ввели против него санкции, а генпрокурор Украины Ирина Венедиктова недавно объявила Михалкова в международный розыск.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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