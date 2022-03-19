"Какая неожиданность!" Путинист Никита Михалков назвал украинских птиц уничтожителями россиян

Кремлевские зомби утверждают, что Украина якобы сделала из птиц носителей биооружия и отправила их в Россию...

Никита Михалков счел траекторию "зараженных" птиц из Украины / Фото: Скриншот из YouTube

Российский режиссер Никита Михалкова из тех звезд, кто активно пропагандирует войну в Украине и "поклоняется" Путину-диктатору. В этот раз он решил поддержать кремлевский флешмоб из инфицированных украинских птиц.

Путинские пропагандисты за несколько дней до нападения на Украину начали распространять фейки о том, что наша страна вроде бы планирует создать собственное ядерное оружие. После вторжения рупоры Кремля стали активно распространять фейки уже об американских "биолабораториях" в Украине, в которых мы якобы инфицировали птиц и отправили их в РФ.

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Фейковая тема "биолабораторий США" на самом деле не новая, однако "креативный ход" с инфицированными птицами ее несколько освежил.

Никита Михалков также поддержал кампанию по дезинформации. Более того, режиссер даже посчитал траекторию якобы зараженных птиц из Украины.

Там еще это биологическое оружие, которое испытывали на добровольцах-украинцах, а к тому же птицы, которых этим заражали, и просчитывалась траектория их перелета через Россию. Это абсолютно фашистская попытка истребления вообще славянского этноса как такового, без огня, пытаясь подобрать слова и выглядеть солидно – сообщил Михалков в интервью российскому пропагандистскому каналу "Звезда".

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Напомним, в начале марта украинофоба Никита Михалков заочно арестовали.

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