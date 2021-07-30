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Пьяный Олег Кензов жонглировал микрофоном и разбрасывался кроссовками на концерте в Бердянске: видео

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редактор
30 июля, 13:45
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В соцсетях появились видеоролики и множество возмущений со стороны публики. Жители Бердянска в шоке от поведения украинского артиста на концерте городского Дворца культуры
Олег Кензов в пьяном состоянии выступил в Бердянске
Олег Кензов в пьяном состоянии выступил в Бердянске / Фото: instagram.com/okenzov_official

Видео с концерта Олега Кензова, который женится в третий раз, появились на Facebook-странице Дмитрия Волканов, участника популярного вокального шоу, сообщает Telegram-канал "Культурная Прачечная".

Олег Кензов дал сольный концерт при полном Дворце культуры в городе Бердянск. Билеты на это мероприятие стоили очень не дешево! И в итоге вместо качественной концертной программы, которая полагается статусу артиста, и стоимости билета, зритель получил пьяный угар, выходки, мат и просто отвращение! Спасибо Олегу и его команде за этот позор! – написал Дмитрий.

Скриншот: Facebook

На видео Олег, пошатываясь, ходит по сцене. Сначала артист пытался жонглировать микрофоном, но это у него не получилось. Позже он стал разбрасывать обувь по сцене. Он также чуть не упал со сцены, когда пытался на нее запрыгнуть.

В комментариях под публикацией многие стали возмущаться поведением артиста. Некоторые поклонники Олега написали, что рады тому, что не пошли на концерт.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редактор

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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