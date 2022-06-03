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"Рашская ж*полизка!" В Сети вызверились на предательницу Оксану Байрак после ее слов о "братских народах"

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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3 июня, 07:45
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Несмотря на все ужасы, которые совершают российские солдаты в Украине, режиссер продолжает защищать Россию
Оксана Байрак оказалась полной рашисткой
Оксана Байрак оказалась полной рашисткой / Фото: Коллаж: Сегодня

Очевидно, Оксане Байрак как и Снежане Егоровой российские пропагандисты также промыли мозги. Потому что как объяснить тот факт, что кинодеятель считает россиян и украинцев братскими народами (что никогда не было!). Более того, по ее мнению, наша страна сама виновата в войне со страной-террористкой.

О таких бессмысленных взглядах Байрак рассказала актриса Наталка Денисенко в интервью тележурналистке Алине Доротюк для YouTube-канала.

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В начале полномасштабной войны звезда "Крепостной" пыталась выяснить, почему украинский режиссер упрямо держится за пропутинскую позицию. Поэтому Денисенко решила написать ей в личные сообщения. Но та актрису заблокировала. Очевидно, кинорежиссер не собирается менять свои взгляды.

Оксана Байрак меня заблокировала сразу, когда я ей написала еще в начале войны: "Что вы говорите?" Она заявляет, что Украина виновата в этой войне. И "мы должны быть с братским народом вместе" и так далее. Этим уже должны заниматься СБУ. Если человек заявляет, что Украина должна быть оккупирована Россией, то за это должна быть уголовная ответственность, потому что это предательство государства. Я не знаю, как это назвать по-другому. И ничего не изменилось. Это пуленепробиваемые люди. Однако уже понемногу в России "раскрываются карты" и многие начинают что-то понимать, – поделилась кинозвезда.

Оксана Байрак
Оксана Байрак / Фото: instagram.com/ksanabayrak

Наталка Денисенко считает, что Оксане Байрак нечего делать в Украине с такой позицией. Более того, актриса надеется, что всем гражданам РФ вскоре будет проблематично пересечь границу нашей страны.

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Я все равно считаю, что не только для "людей искусства", но и для всех без исключения россиян нужно ввести жесткий визовый режим. Чтобы они не имели права сюда приезжать. Только если у них есть, например, родственники. И если давать какую-нибудь визу, то на короткий срок. И чтобы это было под пристальным вниманием СБУ. Нельзя пускать этих людей в нашу страну, им нечего здесь делать, – высказалась артистка.

В Сети после откровений Денисенко выразили свою ярость касательно Байрак. Пользователи уже выразили надежду, что режиссер не в Украине:

  • Какой ужас.
  • Надеюсь, что это создание, уже за поребриком!
  • Рашская ж*полизка, ее прямые эфиры сплошная пропаганда. Обсуждала с рашками, где все были 8 лет, их любимую тему.
  • Мурло.
Скриншот Instagram

Кратко о позиции Байрак

58-летняя режиссер в 2013-2014 годах негативно отнеслась к Евромайдану, а после аннексии Крыма Россией в 2014-м, эмигрировала в страну-агрессора и стала там работать и жить.

Раньше она намекала, что Украина виновата в войне на Донбассе. В 2020-м Байрак пожаловалась, что ее сериал "Позднее раскаяние" был дублирован на украинском.

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Напомним, ранее Наталка Денисенко назвала коллег из РФ , замалчивающих войну, тварями.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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