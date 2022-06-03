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"Рашська ж*полизка!" У Мережі визвірились на зрадницю Оксану Байрак після її слів про "братські народи"

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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3 червня, 07:45
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Незважаючи на всі жахіття, що вчиняють російські солдати в Україні, режисерка продовжує захищати Росію
Оксана Байрак виявилась повною рашисткою
Оксана Байрак виявилась повною рашисткою / Фото: Колаж: Сьогодні

Очевидно, Оксані Байрак як і Сніжані Єгоровій російські пропагандисти також промили мізки. Бо як пояснити той факт, що кінодіячка вважає росіян і українців братніми народами (що ніколи не було!). Ба більше, на її думку, наша країна сама винна у війні з країною-терористкою.

Про такі безглузді погляди Байрак розповіла акторка Наталка Денисенко в інтерв'ю тележурналістці Аліні Доротюк для YouTube-каналу.

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На початку повномасштабної війни зірка "Кріпосної" намагалася з'ясувати, чому українська режисерка вперто тримається за пропутінську позицію. Тому Денисенко вирішила написати їй в особисті повідомлення. Втім, та акторку заблокувала. Очевидно, кінорежисерка не планує змінювати свої погляди.

Оксана Байрак мене заблокувала відразу, коли я їй написала ще на початку війни: "Що ви кажете?". Вона заявляє, що Україна винна в цій війні. І "ми маємо бути з братнім народом разом" і таке інше. Цим повинні вже займатися СБУ. Якщо людина заявляє, що Україна має бути окупована Росією, то за це має бути кримінальна відповідальність, бо це зрада державі. Я не знаю, як це назвати по-іншому. І нічого не змінилося. Це куленепробивні люди. Однак уже потроху в Росії "розкриваються карти" і багато хто починає щось розуміти, – поділилась кінозірка.

/ Фото: instagram.com/ksanabayrak

Наталка Денисенко вважає, що Оксані Байрак нічого робити в Україні з такою позицію. Ба більше, акторка сподівається, що усім громадянам РФ невдовзі буде проблематично перетнути кордон нашої країни.

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Я все одно вважаю, що не тільки для "людей мистецтва", а й для всіх без винятку росіян потрібно запровадити жорсткий візовий режим. Щоб вони не мали права сюди приїжджати. Тільки якщо у них є, наприклад, близькі родичі. І якщо давати якусь візу, то на короткий термін. І щоб це було під пильним наглядом СБУ. Не можна пускати цих людей до нашої країни, їм нічого тут робити, – висловилась артистка.

У Мережі після одкровень Денисенко висловили свою лють щодо Байрак. Користувачі вже висловили сподівання, що режисерка не в Україні:

  • Який жах.
  • Надіюсь, що це створіння, вже за парєбріком!(
  • Рашська ж*полизка, її прямі ефіри суцільна пропаганда. Обговорювала з рашками, де всі були 8 років, їхню улюблену тему.
  • Мурло.
Скріншот Instagram

Коротко про позицію Байрак

58-річна режисерка у 2013-2014 роках негативно поставилася до Євромайдану, а після анексії Криму Росією у 2014-му, емігрувала до країни-агресорки та стала там працювати та жити.

Раніше вона натякала, буцімто Україна винна у війні на Донбасі. У 2020-му Байрак поскаржилася, що її серіал "Пізнє каяття" було дубльовано українською.

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Нагадаємо, раніше Наталка Денисенко назвала колег з РФ, які замовчуюють війну, тварюками.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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