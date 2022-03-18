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Режиссера Сергея Лозницу исключили из Украинской киноакадемии

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18 марта, 20:35
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Киноакадемия просит мировое сообщество не позиционировать Лозницу как представителя украинской культурной сферы
Сергея Лозницу исключили из Украинской киноакадемии
Сергея Лозницу исключили из Украинской киноакадемии / Фото: Facebook

С момента полномасштабного вторжения россии Украина защищается на всех фронтах, в том числе на культурном.

Но некоторые остаются "нейтральными" или лояльными к стране-агрессору. Так, украинский кинорежиссер белорусского происхождения Сергей Лозница неоднократно подчеркивал, что считает себя космополитом, "человеком мира".

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Недавно его фильмы были включены в программу кинофестиваля российского кино во французском городе Нант под названием "От Львова до Урала".

С такой позицией не согласны в Украинской киноакадемии, из которого Сергея Лозницу исключили.

Украинская киноакадемия уже призвала мировое киносообщество к бойкоту российского кинематографа. Мы постоянно призываем весь мир разграничивать украинскую и российскую культуру и не отождествлять их. Для нас важно, чтобы все члены Украинской киноакадемии разделяли эту позицию и называли вещи своими именами, проявляя в своих убеждениях четкость и жесткость. Мы обращаемся к мировому сообществу с просьбой не позиционировать Сергея Лозницу как представителя украинской культурной сферы, – говорится в заявлении Украинской киноакадемии.

Киноакадемия просит мировое сообщество не позиционировать Сергея Лозницу как представителя украинской культурной сферы.

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Сергей Лозница в 1997 году окончил ВГИК. С 2000 года работал на Санкт-Петербургской студии документальных фильмов. В 2018 году вышел фильм Лозницы "Донбасс", который показали на 71-м Каннском кинофестивале.

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