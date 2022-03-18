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Режисера Сергія Лозницю виключили з Української кіноакадемії

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18 березня, 20:35
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Кіноакадемія просить світову спільноту не позиціонувати Лозницю як представника української культурної сфери
Сергія Лозницю виключили з Української кіноакадемії
Сергія Лозницю виключили з Української кіноакадемії / Фото: Facebook

З моменту повномасштабного вторгнення росії Україна захищається на всіх фронтах, і на культурному також.

Та дехто залишається "нейтральним" або лояльним до країни-агресора. Наприклад, український кінорежисер білоруського походження Сергій Лозниця неодноразово наголошував, що вважає себе космополітом, "людиною світу".

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Нещодавно його фільми були внесені в програму кінофестивалю російського кіно у французькому місті Нанті під назвою "Від Львова до Уралу".

З такою позицією не погоджуються в Українській кіноакадемії, з якої Сергія Лозницю виключили.

Українська кіноакадемія вже закликала світову кіноспільноту до бойкоту російського кінематографа. Ми постійно закликаємо увесь світ розмежовувати українську та російську культуру та не ототожнювати їх. Для нас важливо, щоб усі члени Української кіноакадемії поділяли цю позицію і називали речі своїми іменами, проявляючи у своїх переконаннях чіткість і твердість. Ми звертаємось до світової спільноти з проханням не позиціонувати Сергія Лозницю як представника української культурної сфери, – йдеться у заяві Української кіноакадемії.

Кіноакадемія просить світову спільноту не позиціонувати Сергія Лозницю як представника української культурної сфери.

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Сергій Лозниця у 1997 році закінчив ВДІК. З 2000 року працював на Санкт-Петербурзькій студії документальних фільмів. У 2018 році вийшов фільм Лозниці "Донбас", який показали на 71-му Каннському кінофестивалі.

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