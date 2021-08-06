Римма Зюбина хотела уйти из дома – признание актрисы

Знаменитая украинская актриса Римма Зюбина сыграла главную роль в 40-серийном ситкоме "Люся Интерн", который выйдет 30 августа на телеканале "Украина"

Римма Зюбина играет главную роль в сериале "Люся Интерн" / Фото: пресс-служба

В программе "Зірковий шлях" Римма Зюбина, которая ранее призналась, почему ушла из театра, в котором служила 22 года, рассказала, из-за кого была готова покинуть дом.

По сюжету сериала "Люся Интерн", супруг героини Люси Жук (Римма Зюбина) ушел к молодой любовнице. Но женщина не впала в депрессию, не раскисла, а решила осуществить свою мечту и вернуться в медицину. Оказавшись среди молодых интернов в терапевтическом отделении, она даже не представляла, в какие забавные и непростые ситуации попадет.

Героиня ситкома – открытый человек, чем очень похожа на Римму Зюбину. К тому же в жизни актрисы тоже так вышло, что она была готова совершить неожиданный поступок.

Были такие моменты, я просто хотела уйти из дома. Не от мужа, а от ребенка. Потому что мы просыпаемся, все хорошо, а через 5 минут у нас уже взрыв. Но сейчас у меня с сыном очень классные отношения. Даня – мой лучший друг. Самый лучший", – рассказала Римма Зюбина.

Римма Зюбина в роли Люси в сериале "Люся Интерн" / Фото: пресс-служба

По словам актрисы, это была настоящая школа материнства. Сегодня Римма хорошо понимает сына и гордится им. Она даже спокойно приняла его решение оставить учебу в Могилянке.

Даня пошел работать, и потом я сказала ему: "Сын, если тебе придет повестка на фронт, ты пойдешь. Я отмазывать не буду", – призналась актриса.

Даниил поработал, а потом сказал, что решил заняться режиссурой.

По словам актрисы, в профессии для нее есть несколько людей, чье мнение ей важно. Среди них ее сын Даниил Моисеев.

Смотрите премьеру 40-серийного ситкома "Люся Интерн" 30 августа на телеканале "Украина".

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