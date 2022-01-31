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Секс на первом свидании, табу в постели и письма поклонниц: Эктор Хименес-Браво раскрыл секреты личной жизни

Интервью
Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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31 января, 08:05
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Эктор Хименес-Браво не часто афиширует подробности своей личной жизни, но в эксклюзивном интервью для сайта "Сегодня" самый горячий шеф-повар Украины приоткрыл завесу в свою жизнь за камерами
Эктор Хименес-Браво раскрыл секреты личной жизни
Эктор Хименес-Браво раскрыл секреты личной жизни / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Узнать, что же твориться за кулисами жизни известного шефа не так просто. Эктор откровенно говорит на многие темы, но скрывает самое сокровенное – личную жизнь и любимую девушку.

Хотя, в нашем интервью кулинар рассказал о самом неожиданном подарке, который сделала ему избранница на 50-летие.

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Внимание со стороны поклонниц – что пишут Эктору Хименесу-Браво?

Кроме поздравлений от близкого круга людей, Эктор также получил сотни писем от поклонниц. Фанатки записали для шефа множество видеопоздравлений и даже присылали подарки.

Каких-то супер-неординарных подарков не было, но было много красивых и красочных. Поклонницы также присылали цветы, дарили одежду и косметику для ухода, – вспомнил подарки фанаток повар.

По словам Эктора, он старается максимально отвечать на все сообщения от поклонниц. В основном, девушки пишут ему в Instagram.

В день мне может приходить по 500 сообщений, я очень стараюсь отвечать на них насколько это возможно. Мне очень приятно такое внимание и вообще я благодарен украинским девушкам, во-первых, за их красоту, а во-вторых за такую заботу, – делится Хименес-Браво.

Среди такого количества сообщений есть и те, в которых содержится очень пикантный контент. Например, часто девушки шлют судье "МастерШеф" свои горячие фотографии и пишут непристойные предложения.

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Эктор получает от фанаток по 500 сообщений в день
Эктор получает от фанаток по 500 сообщений в день / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Рецепт хороший отношений от Хименеса-Браво

Однако, как считает, самый романтичный шеф Украины, мало просто обратить на себя внимание девушки, нужно еще и уметь завоевать ее сердце.

Эктор поделился с нами своими главными секретами для идеальных отношений.

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Первое, о чем говорит шеф-повар – хорошее впечатление. Покорить сердце любой девушки можно с помощью романтического и красивого поступка.

Первое свидание всегда должно быть запоминающимся. Это не обязательно должен быть дорогой подарок или что-то такое. Например, можно посмотреть фейерверк, прокатить на колесе обозрения, сделать что-то романтичное, – раскрывает свой первый секрет шеф.

Хименес-Браво советует удивить девушку на первом свидании
Хименес-Браво советует удивить девушку на первом свидании

Эктор рассказал нам о своем самом необычном свидании. Однажды судья кулинарного шоу вместе со своей возлюбленной погружался на глубину 25 метров с аквалангами, чтобы поплавать со скатами. Около ста удивительных рыб манта вились вокруг влюбленных.

Как-то я просто купил билеты на самолет, забрал девушку с работы – она даже не знала, куда мы едем. Примерно через несколько часов мы забронировали столик с красивым видом летней террасе и совершенно неожиданно из пыльного Киева попали знойный красивый Рим, – вспомнил свое самое необычное свидание Эктор.

Вторым важным секретом является то, о чем забывают очень многие мужчины – слышать свою женщину.

Зачастую девушки очень много говорят и большинство мужчин совершает огромную ошибку, когда не слушают их. Женщины часто в своей речи на что-то намекают, дают какие-то знаки, что им важно и чего они хотят, – обращает внимание Эктор.

Кулинар убежден, что множество важных вещей о своем партнере можно понять, если внимательно слушать то, о чем он говорит.

Совет Эктора – всегда слушать свою избранницу
Совет Эктора – всегда слушать свою избранницу

Третий секрет – прелюдия. Здесь Хименес-Браво обращает внимание на то, что неторопливое начало важно не только в интимной жизни, но и в повседневном общении.

Прелюдия важна не только в сексе. Не стоит спешить в отношениях и нестись галопом, нужно наслаждаться каждым моментом и идти с девушкой рука об руку. Даже когда вы уже красиво завершили конфетно-букетный период, все должно быть не спеша, – раскрывает свой рецепт отношений повар.

Секс в жизни горячего шефа

Говоря об отношениях, мы не могли не спросить у Эктора Хименес-Браво о его сексуальной жизни. Судья кулинарного проекта родом из Колумбии, а, как известно, латиноамериканская кровь очень горяча.

За многие годы жизни за границей я научился сдерживать свою страстную натуру, но латиноамериканская кровь осталась. Поэтому скандалы и выяснения отношений всегда в высоком градусе. Хотя я и горячий человек, но стараюсь быть рассудительным, – рассказывает повар.

В том, что нужно удивить девушку необычным первым свиданием, мы уже разобрались. Но возможен ли секс при первой встрече? Эктор не отрицает такого варианта.

Главное, чтобы все было органично. Если это где-то в красивом номере, с бокалом шампанского, и у вас ощущение, что вы знаете друг друга много лет – почему бы нет. У меня были отношения, которые начались с секса на первом свидании, и они длились несколько лет. Если есть разряд, то почему бы и нет, – рассуждает шеф-повар.

По словам Хименеса-Браво, бывали случаи, когда после длительного общения и нескольких свиданий, секс немного разочаровывал.

Хименес-Браво рассказал, как относится к сексу на первом свидании
Хименес-Браво рассказал, как относится к сексу на первом свидании / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Однако кулинарный эксперт говорит, что готов прислушиваться к своей партнерше и учитывать все нюансы в постели. Случаев расставания на почве секса у него никогда не было, ведь он открыт к новому в отношениях.

Я очень разносторонний человек и открыт к экспериментам. Я всегда готов поддержать девушку, если она предложит мне что-то, что сделает нас обоих счастливыми и в сексе тоже. Я за красивые и необычные варианты близости – на пляже, или на крыше, в необычном месте, – откровенно рассказывает Эктор.

Но и у открытого к экспериментам мужчины могут быть свои табу и стоп-темы.

Я никогда не соглашусь на какие-то жесткие и грязные практики, на групповой секс. Так же и в отношениях – я никогда не буду делить свою женщину с кем-то, это однозначно, – заявляет кулинар.

Однажды в жизни именитого шеф-повара был неприятный инцидент, когда девушка скрывала от него свое замужество. Тайна раскрылась на одном из свиданий, когда тот самый муж встретил Эктора и свою жену в ресторане.

Она соврала мне и получилась очень неприятная ситуация. Дело дошло до драки, и кроме неприятного осадка, остался еще и синяк под глазом, – рассказал Эктор.

Кулинарный судья считает, что вряд ли бы смог построить отношения на одном лишь сексе. Эктор признается, что во время работы на Мальдивах у него был опыт отношения, когда он ничего не ждал от партнерши взамен.

Мы с коллегами жили в одном отеле, все тесно общались. Это были скорее отношения "выходного дня", чтобы пойти на свидание, пообщаться. Скорее это было вынужденно, – рассказал Хименес-Браво.

Эктор во время работы на Мальдивах
Эктор во время работы на Мальдивах

Свободно ли сердце Эктора Хименеса-Браво?

О том, есть ли у Эктора дама сердца гадают все украинские зрительницы и поклонницы шефа. А он в свою очередь старается держать свою личную жизнь под секретом.

Но нам любимец тысячи женщин признался, что его сердце не свободно.

Сейчас я счастлив в отношениях. Я не раскрываю их, потому что в прошлом был такой прецедент, когда это очень негативно повлияло на отношения. Настанет момент, когда мы перестанем скрываться от поклонников, но всему свое время, – поделился Эктор.

Сердце Эктора сейчас не свободно
Сердце Эктора сейчас не свободно

Кулинарный эксперт признается, что сейчас может назвать свою вторую половинку идеальной. Ведь сейчас у них совпадают цели, желания и понимание будущего.

Интересно быть с девушкой, которая хочет достичь чего-то. Но на первом месте для меня должна быть семья. Семья – это не просто место жительства, это про человека. Важно чувствовать комфорт, уют, и чтобы это было то место, где моя душа отдыхает, – поделился с нами главный шеф-повар страны.

Ранее мы писали о том, что Эктор Хименес-Браво раскрыл сложные подробности своей жизни, когда пытался покончить с собой.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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