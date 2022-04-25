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Сергей Полунин стал отцом во второй раз: как живет украинский танцор и фанат Путина (фото)

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
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25 апреля, 15:46
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Уроженец Херсона в 2018 году получил российское гражданство
Сергей Полунин и Елена Ильиных стали родителями во второй раз
Сергей Полунин и Елена Ильиных стали родителями во второй раз / Фото: instagram.com/poluninink

Сергей Полунин уехал из Украины в Великобританию, где учился в Школе Королевского балета. Он работал труппах московского, новосибирского и баварского балетов, в 2019 году был назначен директором Театра оперы и балета Севастополя.

Скандальную известность Полунин получил из-за своих токсичных высказываний о полных людях, лишившись работы в Парижской опере, и, конечно, из-за поддержки Путина.

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Добро должно быть такое же агрессивное, как и зло. Моя любовь и поддержка России. Любовь победит все, – объяснил Сергей Полунин свою татуировку с портретом российского президента.

Полунин выступал в оккупированном Крыму, за что попал в "Миротворец". Вскоре он получил паспорт рф.

На теле Полунина набиты портрет Путина, коловрат и трезубец с украинского герба
На теле Полунина набиты портрет Путина, коловрат и трезубец с украинского герба / Фото: instagram.com/poluninink

Сегодня артист опубликовал в Instagram-профиле фото своей супруги Елены Ильиных, на котором она запечатлена целующей новорожденного сына. Второй ребенок в семье Полунина появился на свет в этом году.

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Мальчика назвали Даром. И это не очень-то удивительно, учитывая, что для первенца супруги выбрали имя Мир. Он, к слову, родился в 2020 году в Майами (США).

Как сейчас живет Сергей Полунин

Патриот России и фанат Путина, и, как он сам себя называет, пацифист, уехал с семьей в Дубай. Вообще у Сергея и Елены есть дом в Москве, а недавно Полунин объявил, что активно работает над новой балетной программой при поддержке фонда Путина.

Танцор всецело занят работой и никак не комментирует войну в стране, в которой родился, и даже то, что происходит в Херсоне.

Тем временем в комментариях Сергея регулярно просят хоть как-то высказаться об Украине.

  • "А как мама в Киеве?"
  • "Тату с Путиным не гноится?"

Скриншот: instagram.com/poluninink

Достается от пользователей и жене Полунина. "Мир рушится, и все, что она знает, это "сыночек" и "счастье". Сбежала в Дубай, а в Украине детей убивают в бойне", – пишут Елене Ильиных в Instagram.

Подчеркнем, что в прошлом году в интервью Ксении Собчак Сергей Полунин заговорил о том, что хочет избавиться от татуировок. Но не потому, что ему вдруг стало стыдно за Путина – просто танцор уже не видит в тату смысла.

Ранее Сергей Полунин объяснил, почему поддерживает президента Путина.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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