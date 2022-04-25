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Сергій Полунін став батьком вдруге: як живе український танцюрист та фанат Путіна (фото)

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
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25 квітня, 15:46
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Уродженець Херсона у 2018 році отримав російське громадянство
Сергій Полунін та Олена Ільїних стали батьками вдруге
Сергій Полунін та Олена Ільїних стали батьками вдруге / Фото: instagram.com/poluninink

Сергій Полунін виїхав з України до Великої Британії, де навчався у Школі Королівського балету. Він працював у трупах московського, новосибірського та баварського балетів, у 2019 році був призначений директором Театру опери та балету Севастополя.

Скандальну популярність Полунін отримав через свої токсичні висловлювання про повних людей, втративши роботу в Паризькій опері, і, звичайно, через підтримку Путіна.

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Добро має бути таке ж агресивне, як і зло. Моя любов та підтримка Росії. Любов переможе все, – пояснив Сергій Полунін своє татуювання з портретом російського президента.

Полунін виступав в окупованому Криму, за що потрапив до "Миротворця". Незабаром він отримав паспорт Росії.

На тілі Полуніна набито портрет Путіна, коловрат і тризуб з українського герба
На тілі Полуніна набито портрет Путіна, коловрат і тризуб з українського герба / Фото: instagram.com/poluninink

Сьогодні артист опублікував у Instagram-профілі світлину своєї дружини Олени Ільїних, на якій вона цілує новонародженого сина. Друга дитина в сім'ї Полуніна з'явилася на світ цього року.

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Хлопчика назвали Даром. І це не дуже дивно, враховуючи, що для первістка подружжя обрало ім'я Мир. Він, до речі, народився 2020 року в Майамі (США).

Як зараз живе Сергій Полунін

Патріот Росії та фанат Путіна, і, як він сам себе називає, пацифіст, поїхав із сім'єю до Дубая. Взагалі-то у Сергія та Олени є домівка у Москві, а нещодавно Полунін оголосив, що активно працює над новою балетною програмою за підтримки фонду Путіна.

Танцюрист повністю зайнятий роботою і ніяк не коментує війну в країні, у якій народився, і навіть те, що відбувається в Херсоні.

Тим часом у коментарях Сергія регулярно просять хоч якось висловитися про Україну.

  • "А як мама у Києві?"
  • "Тату з Путіним не гноїться?"

Скріншот: instagram.com/poluninink

Дістається від користувачів і дружині Полуніна. "Світ руйнується, і все, що вона знає, це "синочок" та "щастя". Втекла в Дубай, а в Україні дітей убивають у бійні" , – пишуть Олені Ільїних в Instagram.

Підкреслимо, що торік і інтерв'ю Ксенії Собчак Сергій Полунін заговорив про те, що хоче позбутися татуювань. Але не тому, що йому раптом стало соромно за Путіна – просто танцюрист уже не бачить в тату якогось сенсу.

Раніше Сергій Полунін пояснив, чому підтримує президента Путіна.

Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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Я віддала б своє життя без сумнівів в обмін на тих, хто залишився в Маріуполі.

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