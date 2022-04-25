Сергій Полунін став батьком вдруге: як живе український танцюрист та фанат Путіна (фото)

Сергій Полунін виїхав з України до Великої Британії, де навчався у Школі Королівського балету. Він працював у трупах московського, новосибірського та баварського балетів, у 2019 році був призначений директором Театру опери та балету Севастополя.
Скандальну популярність Полунін отримав через свої токсичні висловлювання про повних людей, втративши роботу в Паризькій опері, і, звичайно, через підтримку Путіна.
Добро має бути таке ж агресивне, як і зло. Моя любов та підтримка Росії. Любов переможе все, – пояснив Сергій Полунін своє татуювання з портретом російського президента.
Полунін виступав в окупованому Криму, за що потрапив до "Миротворця". Незабаром він отримав паспорт Росії.
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Сьогодні артист опублікував у Instagram-профілі світлину своєї дружини Олени Ільїних, на якій вона цілує новонародженого сина. Друга дитина в сім'ї Полуніна з'явилася на світ цього року.
Хлопчика назвали Даром. І це не дуже дивно, враховуючи, що для первістка подружжя обрало ім'я Мир. Він, до речі, народився 2020 року в Майамі (США).
Як зараз живе Сергій Полунін
Патріот Росії та фанат Путіна, і, як він сам себе називає, пацифіст, поїхав із сім'єю до Дубая. Взагалі-то у Сергія та Олени є домівка у Москві, а нещодавно Полунін оголосив, що активно працює над новою балетною програмою за підтримки фонду Путіна.
Танцюрист повністю зайнятий роботою і ніяк не коментує війну в країні, у якій народився, і навіть те, що відбувається в Херсоні.
Тим часом у коментарях Сергія регулярно просять хоч якось висловитися про Україну.
- "А як мама у Києві?"
- "Тату з Путіним не гноїться?"
Дістається від користувачів і дружині Полуніна. "Світ руйнується, і все, що вона знає, це "синочок" та "щастя". Втекла в Дубай, а в Україні дітей убивають у бійні" , – пишуть Олені Ільїних в Instagram.
Підкреслимо, що торік і інтерв'ю Ксенії Собчак Сергій Полунін заговорив про те, що хоче позбутися татуювань. Але не тому, що йому раптом стало соромно за Путіна – просто танцюрист уже не бачить в тату якогось сенсу.
Раніше Сергій Полунін пояснив, чому підтримує президента Путіна.
"Ми з України! Сьогодні вночі однією українкою стало більше! P.S. Христос Воскрес!"