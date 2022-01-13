Щедрый вечер 2022: ТОП-5 исполнений знаменитого Щедрика

Каждую зиму мы вспоминаем бессмертный шедевр украинского композитора Николая Леонтовича – "Щедрик", который часто исполняют украинские звезды в период Рождественских праздников

"Щедрик" в исполнении украинских звезд. / Фото: instagram.com/kamenskux, instagram.com/tina_karol

В рождественские дни каждый хоть раз слышал мелодию "Щедрика" – она звучит в магазинах, на улицах, в церквях и даже в кинотеатрах. Это одна из самых популярных и известных мелодий! И однозначно она будет звучать и на Старый Новый год 2022.

Написал композицию Николай Дмитриевич Леонтович – украинский композитор, хоровой дирижер, общественный деятель, педагог. Автор широко известных обработок украинских народных песен для хора.

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Обработка Леонтовича "Щедрик" известна во всем мире как рождественская колядка Carol of the Bells. Бесспорно, он вписал яркую страницу в историю украинской музыки.

Популярную рождественскую песню "Щедрик" исполняли многие известные артисты, выступающие в разных жанрах, благодаря чему она любима ценителями классики, фанатами поп-музыки и даже поклонниками хэви-метала.

Каждый год селебретис перепевают культовую композицию на ТВ-шоу, на сцене перед публикой и просто на видео! Предлагаем просмотреть четыре выступления артистов, которые исполнили "Щедрик" в разных стилях.

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Арина Домски

Сопрано нового поколения интерпретировала рождественскую колядку несколько лет назад. Хотя Арина активно гастролирует в Европе и Азии, но она отказалась от англоязычного варианта песни и записала ее на украинском, чтобы как можно больше людей узнали о том, что произведение принадлежит выдающемуся украинцу.

NK

Ранее певица записала целый альбом музыкальных композиций на Рождество под названием Xmas with NK. Одной из них стала мелодия "Щедрик".

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Тина Король

Артистка спела щедривку вместе с детским хором в проекте "Рождественская история". Кстати, номер для "Щедрика" был снят в атмосферных интерьерах на фоне древних фресок и мозаик Софийского собора.

Злата Огневич

Певица и главная героиня реалити "Холостячка-2" также решила не отставать от рождественских трендов и перепела "Щедрика" в своем стиле.

ONUKA

Группа сыграла "Щедрика" во львовском аэропорту. Такое выступление музыкантов в терминале аэродрома им. Данила Галицкого стало рождественским поздравлением от артистов для поклонников.

Также предлагаем вам просмотреть украинские посевалки на Старый Новый год 2022. Смотрите в материале, стихи для детей и взрослых .