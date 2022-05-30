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Сквозь порез видно череп: 6-летний внук покойного Чапкиса попал в серьезное ДТП

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня
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30 мая, 19:04
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Неприятный инцидент случился во время катания на велоспеде – 6-летний Максим пытался обогнать автомобиль своего дедушки по материнской линии
Внук Григория Чапкиса попал в аварию
Внук Григория Чапкиса попал в аварию / Фото: instagram.com/amberchapkis/, instagram.com/gregory_chapkis

О несчастном случае сообщила на своей странице в Instagram Эмбер Чапкис, жена сына Григория Чапкиса, Грега. Женщина опубликовала несколько снимоков Максима из больницы.

История произошла 15 мая. Максим играл на заднем дворе дома со своим дедушкой – отцом Эмбер. Вскоре мужчина сел в автомобиль и уехал на работу. Мальчик решил прокатиться вслед за дедушкой на велосипеде и догнать его. По словам Эмбер, ее сын всегда надевает шлем, но в этот раз он забыл это сделать. Мальчик решил обогнать машину дедушки, но в итоге врезался в нее.

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К счастью, малыш не получил слишком серьезных травм – у Макса нет переломов и вывихов, но, к сожалению, была глубокая ссадина.

Рана была настольго глубокая, что сквозь нее можно было увидеть его череп. Да, череп! Максу наложили 20 швов, семь скоб на задней части головы. Также у него на теле много ссадин и ран, полученных во время падения на дороге, – сообщила Эмбер.

Внук Григория Чапкиса пострадал в ДТП
Внук Григория Чапкиса пострадал в ДТП / Фото: instagram.com/amberchapkis/

Сейчас здоровью мальчика ничего не угрожает. По словам Эмбер, ее сын отлично перенес период восстановления и уже через 10 дней пошел в школу.

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Грег Чапкис со своей женой и детьми
Грег Чапкис со своей женой и детьми / Фото: instagram.com/gregchapkis

Напомним, сын Григория Чапкиса подарил супруге на Рождество роскошный Mercedes за 3 млн грн.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня

В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик.

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