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Снежана Бабкина поделилась редким фото с мужем и младшим сыном после переезда из Украины

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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20 апреля, 16:05
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Жена музыканта рассказала о моменте, когда у нее появилась огромная гордость, сила и вера в это сложное время
Снежана Бабкина с мужем и их сын Елисей
Снежана Бабкина с мужем и их сын Елисей / Фото: instagram.com/snezhana_babkina

В начале войны Сергей Бабкин вместе со Снежаной и тремя детьми покинул родной Харьков и поехал к друзьям в Днепр. Впоследствии семья отправилась за границу. Сейчас артист принимает участие в благотворительных концертах в Европе, собирая средства на помощь родине.

В последнее время Снежана и Сергей Бабкины редко делятся семейными фото и больше рассказывают о зверствах русских извергов. Однако сегодня жена певца решила порадовать фанатов.

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Бабкина опубликовала в Instagram милое фото, на котором она предстала с мужем и младшим сыном Елисеем. Снежана написала, что она верит в светлое будущее Украины.

Мои дети не дают мне раскиснуть. Вчера Елисей смотрел урок по английскому языку и в самом начале он громко ответил: "Мы из Украины!" Он сказал это на украинском языке. При том, что он этот язык еще не учил. И в этот момент у меня появилась огромная гордость, сила, вера. Мои дети дают мне силу! Наши воины рождают гордость! Мои люди внушают веру! Когда есть такая защита, то исчезают какие-либо сомнения, и ты знаешь, что все будет хорошо, – отметила жена музыканта.

К слову, Бабкины воспитывают двоих общих детей: дочь Веселину и сына Елисея, а также сына Снежаны от предыдущего брака – Артура. Также у певца есть сын Илья от первого брака.

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Сергей Бабкин с семьей
Сергей Бабкин с семьей / Фото: Instagram

Напомним Сергея Бабкина облили грязью из-за переезда за границу. В то же время Снежана вступилась за любимого, отметив, что у мужа были все основания и права уехать из страны.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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