Спецназовец Артур Тураев ответил, каково это быть секс-символом для всех украинок

В том, что украинские военные самые красивые сегодня не осталось никаких сомнений! Боец спецназа Артур Тураев знает, какого это быть любимчиком женщин

Артур Тураев покоряет сердца украинок

Молодые, сильные и очень "горячие"...именно так можно охарактеризовать новых крашей украинок. Валерий Маркус и Евгений Карась уже покорили миллионную аудиторию поклонниц, теперь за дело взялся Артур Тураев.

Боец спецназа прославился на всю Украину благодаря своим видео в TikTok. Многие девушки не могли не обратить внимание на красивого и обаятельного военнослужащего, поэтому сегодня сообщения Артура разрываются от писем поклонниц.

Реклама

Как рассказал сам Тураев в интервью "Слава+", он совсем не ожидал такой популярности и до сих пор не считает себя секс-символом.

"Секс-символ" это конечно круто, если бы я себя таким считал. Но на самом деле я не придаю этому значения, у меня нет никакой гордости. Я в первую очередь исполняю свой долг, а то, то пишут люди, конечно, приятно, но не на первом месте, – сказал Тураев.

Артур Тураев – новый секс-символ

По словам спецназовца, коллеги поддерживают ведение его мини-блога и даже ставят "лайки" на видео в соцсетях. Артур признался, что ни его побратимы, ни он сам не надеялся, что придет такая популярность.

Реклама

В некоторых моментах были такие подколы, что я зазнаюсь и меньше общаюсь. Но это реально так, потому что очень много приходит сообщений и предложений, на некоторые мне приходится отвечать, а это забирает время, – поделился Тураев.

Активно вести соцсети для бойца спецназа действительно большая редкость, ведь очень часто воинам приходится скрывать свое лицо и подробности личной жизни.

Я ушел от эти стереотипов и мне важно быть открытым. Я хочу доносить людям правду и информацию с открытым лицом. Я уже не единожды это говорил, но людям нужно в кого-то верить, так как они верят в Кима, Арестовича и супермена,- сказал Артур.

Как уже говорил Тураев, он не считает себя супергероем, а старается доносить до людей честную и правдивую информацию о том, что сейчас происходит в Украине.

Реклама

Однако украинок ждет большое разочарование, ведь сердце красавчика уже занято. Артур давно находится в отношениях и часто публикует фото со своей возлюбленной. Сейчас избранница Тураева находится в Украине и тоже помогает фронту и мирному населению.

У Артура Тураева есть возлюбленная

Но подписаться на социальные сети все же можно – Артур Тураев ведет свой профиль в Insagram и TikTok.

Читайте наши новости в Telegram-канале, там мы круглосуточно информируем вас о событиях.