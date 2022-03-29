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Спецназовец Артур Тураев ответил, каково это быть секс-символом для всех украинок

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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29 марта, 16:30
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В том, что украинские военные самые красивые сегодня не осталось никаких сомнений! Боец спецназа Артур Тураев знает, какого это быть любимчиком женщин
Артур Тураев покоряет сердца украинок
Артур Тураев покоряет сердца украинок

Молодые, сильные и очень "горячие"...именно так можно охарактеризовать новых крашей украинок. Валерий Маркус и Евгений Карась уже покорили миллионную аудиторию поклонниц, теперь за дело взялся Артур Тураев.

Боец спецназа прославился на всю Украину благодаря своим видео в TikTok. Многие девушки не могли не обратить внимание на красивого и обаятельного военнослужащего, поэтому сегодня сообщения Артура разрываются от писем поклонниц.

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Как рассказал сам Тураев в интервью "Слава+", он совсем не ожидал такой популярности и до сих пор не считает себя секс-символом.

"Секс-символ" это конечно круто, если бы я себя таким считал. Но на самом деле я не придаю этому значения, у меня нет никакой гордости. Я в первую очередь исполняю свой долг, а то, то пишут люди, конечно, приятно, но не на первом месте, – сказал Тураев.

Артур Тураев – новый секс-символ
Артур Тураев – новый секс-символ

По словам спецназовца, коллеги поддерживают ведение его мини-блога и даже ставят "лайки" на видео в соцсетях. Артур признался, что ни его побратимы, ни он сам не надеялся, что придет такая популярность.

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В некоторых моментах были такие подколы, что я зазнаюсь и меньше общаюсь. Но это реально так, потому что очень много приходит сообщений и предложений, на некоторые мне приходится отвечать, а это забирает время, – поделился Тураев.

Активно вести соцсети для бойца спецназа действительно большая редкость, ведь очень часто воинам приходится скрывать свое лицо и подробности личной жизни.

Я ушел от эти стереотипов и мне важно быть открытым. Я хочу доносить людям правду и информацию с открытым лицом. Я уже не единожды это говорил, но людям нужно в кого-то верить, так как они верят в Кима, Арестовича и супермена,- сказал Артур.

Как уже говорил Тураев, он не считает себя супергероем, а старается доносить до людей честную и правдивую информацию о том, что сейчас происходит в Украине.

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Однако украинок ждет большое разочарование, ведь сердце красавчика уже занято. Артур давно находится в отношениях и часто публикует фото со своей возлюбленной. Сейчас избранница Тураева находится в Украине и тоже помогает фронту и мирному населению.

У Артура Тураева есть возлюбленная
У Артура Тураева есть возлюбленная

Но подписаться на социальные сети все же можно – Артур Тураев ведет свой профиль в Insagram и TikTok.

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Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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