Зірки
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь ‼ Переговори з агресором 🌟 Оскар-2022 📉 Санкції проти Росії
Поиск на segodnya.ua

Вілл вибачився

Хливнюк і Pink Floyd

Scorpions за Україну

Жадан під обстрілом

Дочка Наомі

Шон Пенн у Львові
СЬОГОДНІ Зірки Українські

Спецназовець Артур Тураєв відповів, як це бути секс-символом для всіх українок

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
29 березня, 16:30
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У тому, що українські найгарніші військові сьогодні не залишилося жодних сумнівів! Боєць спецназу Артур Тураєв знає, якого це бути улюбленцем жінок
Артур Тураєв підкорює серця українок
Артур Тураєв підкорює серця українок

Молоді, сильні та дуже "гарячі"... саме так можна охарактеризувати нових країв українок. Валерій Маркус та Євген Карась вже підкорили мільйонну аудиторію шанувальниць, тепер за справу взявся Артур Тураєв.

Боєць спецназу прославився на всю Україну завдяки своїм відео у TikTok. Багато дівчат не могли не звернути увагу на гарного і привабливого військовослужбовця, тому сьогодні повідомлення Артура розриваються від листів шанувальниць.

Реклама

Як розповів сам Тураєв, в інтерв'ю "Слава+", він зовсім не очікував такої популярності і досі не вважає себе секс-символом

"Секс-символ" це, звичайно, круто, якби я себе таким вважав. Але насправді я не надаю цьому значення, я не маю жодної гордості. Я насамперед виконую свій обов'язок, а то пишуть люди, звичайно, приємно, але не на першому місці, – сказав Тураєв.

Артур Тураєв – новий секс-символ
Артур Тураєв – новий секс-символ

За словами спецназівця, колеги підтримують ведення його міні-блогу і навіть ставлять "лайки" на відео у соцмережах. Артур зізнався, що ні його побратими, ні він сам не сподівався, що прийде така популярність.

Реклама

У деяких моментах були такі підколи, що я зазнаю і менше спілкуюся. Але це реально так, тому що дуже багато надходить повідомлень та пропозицій, на деякі мені доводиться відповідати, а це забирає час, – поділився Тураєв.

Активно вести соцмережі для бійця спецназу справді велика рідкість, адже дуже часто воїнам доводиться приховувати своє обличчя та подробиці особистого життя.

Я пішов від цих стереотипів і мені важливо бути відкритим. Я хочу доносити людям правду та інформацію з відкритою особою. Я вже не один раз це казав, але людям треба в когось вірити, бо вони вірять у Кіма, Арестовича та супермена, – сказав Артур.

Як уже говорив Тураєв, він не вважає себе супергероєм, а намагається доносити до людей чесну та правдиву інформацію про те, що зараз відбувається в Україні.

Реклама

Проте на українок чекає велике розчарування, адже серце красеня вже зайняте. Артур давно перебуває у стосунках та часто публікує фото зі своєю коханою. Наразі обраниця Тураєва перебуває в Україні і теж допомагає фронту та мирному населенню.

Артур Тураєв має кохану
Артур Тураєв має кохану

Але підписатися на соціальні мережі все ж таки можна – Артур Тураєв веде свій профіль у Insagram і TikTok .

Читайте наші новини у Telegram-каналі, там ми цілодобово інформуємо вас про події.

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram «Сьогодні» в Viber Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Зірки-донатери
Фінансово допомогли Україні
1
Міла Куніс та Ештон Кутчер Міла Куніс та Ештон Кутчер
$35 млн
2
Девід та Вікторія Бекхем Девід та Вікторія Бекхем
$1,3 млн
3
Джоан Роулінг Джоан Роулінг
$1,3 млн
4
Стівен Спілберг Стівен Спілберг
$1 млн
5
Блейк Лайвлі та Райан Рейнольдс Блейк Лайвлі та Райан Рейнольдс
$1 млн
6
The Weeknd The Weeknd
$500 000
7
Oxxxymiron Oxxxymiron
$40 000
Слава Арестовича
Більше фото
Мовчать про війну
Зірки-рашисти
Регіна Тодоренко
Регіна Тодоренко
Ані Лорак
Ані Лорак
Анна Asti
Анна Asti
Анна Седокова
Анна Седокова
Таїсія Повалій
Таїсія Повалій
Наташа Корольова
Наташа Корольова
Йолка
Йолка
MARUV
MARUV
Яна Соломко
Яна Соломко
Софія Стужук
Софія Стужук
Нонна Гришаева
Нонна Гришаева
Олександр Панайотов
Олександр Панайотов
1 /2
Залишили Росію
Російські зірки, які виїхали з РФ
1
Алла Пугачова та Максим Галкін Алла Пугачова та Максим Галкін
Израиль
2
Чулпан Хаматова Чулпан Хаматова
Латвия
3
Рената Літвінова та Земфіра Рената Літвінова та Земфіра
Франция
4
Іван Ургант Іван Ургант
Израиль
5
Семен Слєпаков Семен Слєпаков
Испания
6
Ксенія Собчак Ксенія Собчак
Израиль
7
Андрій Макаревич Андрій Макаревич
Израиль
8
FACE FACE
Неизвестно
Ваші краши
ТОП-3 нових секс-символи України
1
Валерій Маркус Валерій Маркус
2
Артем Дехтяренко Артем Дехтяренко
3
Олександр Скичко Олександр Скичко

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти