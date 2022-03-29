Спецназовець Артур Тураєв відповів, як це бути секс-символом для всіх українок

У тому, що українські найгарніші військові сьогодні не залишилося жодних сумнівів! Боєць спецназу Артур Тураєв знає, якого це бути улюбленцем жінок

Артур Тураєв підкорює серця українок

Молоді, сильні та дуже "гарячі"... саме так можна охарактеризувати нових країв українок. Валерій Маркус та Євген Карась вже підкорили мільйонну аудиторію шанувальниць, тепер за справу взявся Артур Тураєв.

Боєць спецназу прославився на всю Україну завдяки своїм відео у TikTok. Багато дівчат не могли не звернути увагу на гарного і привабливого військовослужбовця, тому сьогодні повідомлення Артура розриваються від листів шанувальниць.

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Як розповів сам Тураєв, в інтерв'ю "Слава+", він зовсім не очікував такої популярності і досі не вважає себе секс-символом

"Секс-символ" це, звичайно, круто, якби я себе таким вважав. Але насправді я не надаю цьому значення, я не маю жодної гордості. Я насамперед виконую свій обов'язок, а то пишуть люди, звичайно, приємно, але не на першому місці, – сказав Тураєв.

Артур Тураєв – новий секс-символ

За словами спецназівця, колеги підтримують ведення його міні-блогу і навіть ставлять "лайки" на відео у соцмережах. Артур зізнався, що ні його побратими, ні він сам не сподівався, що прийде така популярність.

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У деяких моментах були такі підколи, що я зазнаю і менше спілкуюся. Але це реально так, тому що дуже багато надходить повідомлень та пропозицій, на деякі мені доводиться відповідати, а це забирає час, – поділився Тураєв.

Активно вести соцмережі для бійця спецназу справді велика рідкість, адже дуже часто воїнам доводиться приховувати своє обличчя та подробиці особистого життя.

Я пішов від цих стереотипів і мені важливо бути відкритим. Я хочу доносити людям правду та інформацію з відкритою особою. Я вже не один раз це казав, але людям треба в когось вірити, бо вони вірять у Кіма, Арестовича та супермена, – сказав Артур.

Як уже говорив Тураєв, він не вважає себе супергероєм, а намагається доносити до людей чесну та правдиву інформацію про те, що зараз відбувається в Україні.

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Проте на українок чекає велике розчарування, адже серце красеня вже зайняте. Артур давно перебуває у стосунках та часто публікує фото зі своєю коханою. Наразі обраниця Тураєва перебуває в Україні і теж допомагає фронту та мирному населенню.

Артур Тураєв має кохану

Але підписатися на соціальні мережі все ж таки можна – Артур Тураєв веде свій профіль у Insagram і TikTok .

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