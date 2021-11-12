Жена Остапчука платит коммуналку и покупает продукты: на что в семье тратится ведущий

Владимир и Кристина познакомились в 2019 году, а уже через год у них состоялась роскошная свадьба. Сейчас супруги строят собственный дом, на что уходит немало расходов

Владимир Остапчук и Кристина Горняк строят частный дом под Киевом. / Фото: instagram.com/kristygor

По словам жены Остапчука, которая недавно пережила первое хирургическое вмешательство в ее жизни, ведущий оплачивает все, что касается обустройства собственного гнездышка, а она взяла на себя другие расходы.

Кристина поделилась с фанами подробностями о семейном бюджете, после вопроса одного подписчика о том, как они распределяют финансы в семье.

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Горняк объяснила, что Владимир взял на себя все расходы по строительству, а она оплачивает бытовые вещи.

В то же время звездная жена призналась, что также вложила в дом некоторую часть денег.

И пока ее муж занимается другими вопросами строительства, она покупает продукты, оплачивает все собственные потребности (салон красоты, бензин, одежду, врачей и т. д.) и коммунальные услуги в арендованной квартире в Киеве, где они пока что живут.

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Также по возможности Кристина "приносит что-то в общий конвертик" и оплачивает парковку. По словам девушки, они с Владимиром планируют снять еще одно место.

Фото: скриншот instagram/kristygor

Также Горняк добавила, что все подарки любимому покупает за свой счет. Поэтому она считает, что у них все-таки общий вклад в целом в семейный бюджет.

Ранее Остапчук рассказывал, что они с женой приобрели частный дом под Киевом. По словам ведущего, помещение будет во французском стиле.

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Более того, супруги поделились, что мечтают о дочери и уже придумали ей даже имя.

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